《秘密關係》四角戀超揪心！秋英宇親弟吃醋強吻「推到牆壁」

《秘密關係》修賢（車廷宇飾）跟多溫（金俊抒飾）在大學時期充滿曖昧。（LINE TV提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國BL劇《秘密關係》劇情進入虐戀高潮，金俊抒領銜主演，搭檔3位身高皆破185公分的演員車善亨、車廷宇、金浩英上演秘密四角戀，四人關係的曖昧拉扯，讓觀眾看了揪心不已。

《秘密關係》申在敏（金浩英飾）撞見金修賢（車廷宇飾）跟鄭多溫（金俊抒飾）在圖書館的曖昧行為。（LINE TV提供）

在第5、6集劇情中，由金俊抒所飾演的鄭多溫，酒後錯把同事周成賢（車善亨飾）當成學長申在敏（金浩英飾）激情擁吻，又被前輩金修賢（車廷宇飾）強吻，意外得知前輩深藏已久的感情秘密、最後還目睹學長申在敏（金浩英飾）為了挽留自己的自殘行為，三男圍繞金俊抒推進的感情線極端又瘋狂，引發觀眾熱烈討論。

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車善亨在《秘密關係》飾演周成賢，暖男一枚是人間大狗狗。（LINE TV提供）

金俊抒在劇裡撩人功力十足，楚楚可憐的小鹿眼，宛如漫畫中的鄭多溫走到現實中。金俊抒表示：「多溫是個戒備心很重的人，也不愛笑，但在自己喜歡的人面前，就願意展露笑容並全心全意的付出。」而無法理解角色的部分，金俊抒則說：「多溫把身邊的人推開時會講傷人的話，但如果是我自己我不會，推開就推開了，但不會故意說傷人的話，所以這部分我不太能理解他。」

《秘密關係》金修賢因嫉妒發作強吻鄭多溫。（LINE TV提供）

金俊抒在《秘密關係》飾演鄭多溫，在外人眼裡不太有禮貌但其實身上背負著很多秘密。（LINE TV提供）

飾演金修賢的演員車廷宇是秋英宇的親弟弟，戲劇開播前就受到極大關注，在劇中，他也是金俊抒的追求者之一，而且佔有欲極強，他因為吃醋而失心瘋，不僅上門堵人，還強制索吻金俊抒，邊親邊把金俊抒一路從門口推到牆壁，展現出精湛且瘋狂的演技，讓觀眾看了之後驚嘆不已。車廷宇說：「修賢是個為了達到目的會不擇手段的人，尤其他對多溫的執著，讓我邊演邊對多溫感到抱歉。」

《秘密關係》周成賢（車善亨飾）對鄭多溫（金俊抒飾演）懷抱著不一樣的情愫。（LINE TV提供）

車廷宇在《秘密關係》飾演金修賢，因為情傷性情大變，和金俊抒飾演的鄭多溫之間有複雜的情感關係。（LINE TV提供）

而金浩英飾演的學長申在敏，表面溫柔但實際上似乎藏有秘密，金浩英說：「申在敏看似完美，對每個人都很多情，但其實他是個雙面人。」點出了戲劇中隱藏的亮點，讓人對《秘密關係》中的複雜情感有了更多期待。

金浩英在《秘密關係》飾演申在敏，對鄭多溫（金俊抒飾）有極大的感情依賴。（LINE TV提供）

《秘密關係》申在敏（金浩英飾）對鄭多溫（金俊抒飾）有著隱約的控制欲。（LINE TV提供）

身為劇中唯一救贖的周成賢（車善亨飾），擁有溫柔體貼像大狗狗的形象，車善亨說：「成賢是懂的愛人也被愛著的角色，跟我本人其實滿像的。」戲外也是同劇演員結婚首選，除了他本人喜歡之外，金浩英也想跟「周成賢」結婚；但如果要談戀愛的話，反而是「金修賢」成為人氣王，金浩英笑說：「因為修賢很有壞男人的魅力，我會被這個吸引。」車廷宇也說：「我好像也會選擇跟修賢戀愛，因為他的愛很真摯，雖然使用暴力是不對的，但他的愛很真實。」《秘密關係》LINE TV熱播中。

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