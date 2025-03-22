與劉品言泡溫泉？詹懷雲驚嚇反應曝 演《影后》爆紅靠釣魚紓壓

慢熱的詹懷雲（右）感謝劉品言很有耐心的找話題跟他聊天。（鏡電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持鏡電視《誰來演戲》第二季，本週邀請詹懷雲上節目，一開始節目導演裝神祕，要劉品言跟詹懷雲開著車跟他走，在路線越來越遠離市區後，劉品言忍不住開口問導演到底要去哪裡，導演一句「一起泡溫泉啊」，讓劉品言當場噗哧大笑，詹懷雲則是一臉不可思議，驚嚇地說：「現在是真的嗎？」惴惴不安的詹懷雲直到下車看到釣魚池才鬆了一口氣。

詹懷雲最高紀錄曾經釣魚釣了24小時。（鏡電視提供）

因為演出《影后》流氓這個角色，讓詹懷雲被關注度直線上升，他坦承雖然很有壓力但心裡是開心的，畢竟做為一個演員還是會希望自己的表演能被看見，但又怕之後的作品達不到觀眾的期望，這樣突然爆紅的不適應，讓他花了一段時間才調整好。如果有工作空檔，詹懷雲喜歡去釣魚，讓自己放鬆，最長的釣魚紀錄是花了整整24小時。至於會不會帶交往對象一起去釣魚，詹雲懷立刻連說了三個會啊，笑說：「就是一起聊天，（一起）浪費時間」，讓劉品言大讚一起浪費時間好浪漫。那釣完魚之後還持續交往嗎？只見詹懷雲靦腆的笑說：「之前，對啦」。

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目前戲約不斷的詹懷雲主演的電影《命中註定那頭鵝》已經上映，當被劉品言問到相不相信命中註定時，他覺得每個人都有緣分，但緣分會不會來還是要看老天爺，自己算是一半相信，他也說到自己在感情上是一開始比較被動的類型，跟流氓完全相反，反正跟電影主角比較像。

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