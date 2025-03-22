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鬼鬼產後回歸《營業中》第五季？製作單位鬆口曝班底名單

白安（前排左起）、郭泓志、包偉銘與莎莎（後排左起）姚元浩擔任第五季班底成員。（好看娛樂提供）白安（前排左起）、郭泓志、包偉銘與莎莎（後排左起）姚元浩擔任第五季班底成員。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎主持好看娛樂《嗨！營業中》第五季即將強勢回歸，這次三人將攜手全新夥伴，結合前幾季的寶貴營業經驗，將開設一間別具特色的店面，帶來更精彩、更具挑戰性的內容。

官方今公布新一季影片，姚元浩與莎莎化身雙主播，專業播報《嗨！營業中》第五季的精彩亮點。莎莎以吸睛的半屏山髮型亮相，口齒清晰地揭露新一季節目驚傳開錄的消息，讓期待已久的觀眾興奮不已。

影片中，郭泓志以詼諧的方式透露兩位新夥伴的神秘線索。他帶著雞冠頭造型，笑稱：「第一位新夥伴會咕咕咕叫，而且還會畫一隻雞；第二位則是高齡60歲的偶像。」

粉絲最期待看到鬼鬼產後回歸《嗨！營業中》。（資料照；記者潘少棠攝）粉絲最期待看到鬼鬼產後回歸《嗨！營業中》。（資料照；記者潘少棠攝）

下一秒答案隨即揭曉是歌手白安，她迎來諸多毒舌評論「請問是歌手混不下去才來當搞笑藝人嗎？」、「加入節目是幹掉乱彈阿翔？」另一位是以《跑跑炮》爆紅至今的60歲資深偶像包偉銘大哥，外傳他為重金復出，記者也追問他是否還跑得動？包偉銘一臉嚴肅不予回答。

《嗨！營業中》自開播以來，一直以創新的節目模式深受觀眾喜愛。許多忠實粉絲紛紛在社群平台留言表示，最期待看到鬼鬼產後回歸，好看娛樂保持神秘態度，僅表示：「下週一將舉行記者會，分享更多《嗨！營業中》第五季的精彩內容。」

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