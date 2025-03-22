台北電影節主視覺出爐！蝴蝶竟變「奔跑人」背後含意曝光

第27屆台北電影節主視覺，由曾入圍金曲獎最佳裝幀設計獎，擔任過金曲獎、金音獎創作獎主視覺設計的盧翊軒及其團隊「Local Remote」共同操刀。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第27屆台北電影節昨天（21日）發布主視覺，由曾入圍金曲獎最佳裝幀設計獎，擔任過金曲獎、金音獎創作獎主視覺設計的盧翊軒及其團隊「Local Remote」共同操刀，以今年影展的核心精神「挑戰！Dare to Try.」為設計理念，透過一名邁開步伐、持續向前奔跑的「奔跑人」，傳遞不斷突破極限的動能，象徵台北電影節及影視創作者在面對未知挑戰時，勇敢追求創新並突破框架的精神。

設計師盧翊軒及其團隊將台北電影節的標誌物「金色蝴蝶」人像化，將翩翩起舞的蝴蝶型態轉換成向前奔走的「奔跑人」，藉由強烈的動作與誇張的奔跑姿態，寓示著北影肩負影展使命，持續推動電影創作與藝術表達的全新視野，攜手各方創作者在築夢的道路上腳踏實地、全力奔向目標。

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盧翊軒設計的主視覺色調大膽搶眼，視覺衝擊強烈，象徵創作之路上所碰撞出的生命力。此外，他在視覺呈現上特別強調「多重視角」，運用焦段與視距的變化突破傳統視角，期望藉由不同角度觀看同一對象，激發全新的詮釋並開啟多重解讀的可能性，不僅致敬電影藝術，更呼應台北電影節挑戰創新與突破框架的核心精神，讓觀眾在每次回望中，發現新的驚喜和啟發。

2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，招牌雙競賽「台北電影獎」、「國際新導演競賽」入圍名單將分別於5月15日及5月中旬揭曉，詳情請密切注意台北電影節官方網站。

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