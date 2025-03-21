晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「一代大俠」張振寰告別式由前妻扛下！鮑正芳不穿喪服「用這身份」出席

鮑正芳一肩扛下張振寰告別式。（資料照）鮑正芳一肩扛下張振寰告別式。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員張振寰曾主演戲劇《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等劇成名，被封為「一代大俠」，14日被發現陳屍家中，警方抵達時研判已死亡3天以上，享壽65歲。前妻鮑正芳和他已離婚23年，因兒子在中國工作，27日才能返台，近日都是鮑正芳有情有義奔走於殯儀館，也為他選定29日在二殯辦告別式，鮑正芳當天也會現身，但不穿喪服，以「孩子的媽」身分出席告別式。

張振寰的牌位已設立在台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂。（經紀人提供）張振寰的牌位已設立在台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂。（經紀人提供）

相關新聞：「一代大俠」張振寰陳屍家中多日！離婚23年前妻鮑正芳回應了

鮑正芳經紀人提到張振寰的哥哥不出面處理，因此鮑正芳當初雖因家暴決心和張振寰離婚，場面鬧得不好看，如今她看很開，加上兒子在外地工作，無法立即趕回，她索性就接下這重擔，經紀人說：「也是情由可原啊。」雖鮑正芳已無親屬身分，但已獲兒子授權可全權處理，也決定一肩扛下，鮑正芳表示：「就送最後一程，讓他體體面面的走。」

目前張振寰的牌位已設立在台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂，遺照是他年輕時比武造型，告別式預計3月29日舉行，早上7點40分先家祭，7點50分鐘舉行公祭。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中