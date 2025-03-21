「一代大俠」張振寰告別式由前妻扛下！鮑正芳不穿喪服「用這身份」出席

鮑正芳一肩扛下張振寰告別式。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員張振寰曾主演戲劇《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等劇成名，被封為「一代大俠」，14日被發現陳屍家中，警方抵達時研判已死亡3天以上，享壽65歲。前妻鮑正芳和他已離婚23年，因兒子在中國工作，27日才能返台，近日都是鮑正芳有情有義奔走於殯儀館，也為他選定29日在二殯辦告別式，鮑正芳當天也會現身，但不穿喪服，以「孩子的媽」身分出席告別式。

張振寰的牌位已設立在台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂。（經紀人提供）

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鮑正芳經紀人提到張振寰的哥哥不出面處理，因此鮑正芳當初雖因家暴決心和張振寰離婚，場面鬧得不好看，如今她看很開，加上兒子在外地工作，無法立即趕回，她索性就接下這重擔，經紀人說：「也是情由可原啊。」雖鮑正芳已無親屬身分，但已獲兒子授權可全權處理，也決定一肩扛下，鮑正芳表示：「就送最後一程，讓他體體面面的走。」

目前張振寰的牌位已設立在台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂，遺照是他年輕時比武造型，告別式預計3月29日舉行，早上7點40分先家祭，7點50分鐘舉行公祭。

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