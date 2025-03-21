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金秀賢比N號房還變態？「橫豎」炒冷飯吊胃口：走著瞧

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢因被爆出與金賽綸未成年時交往，重創形象，YouTube頻道「橫豎研究所」今天（21日）再度放話，稱金秀賢的事件已經不是跟國二生交往的問題了，稱新爆料比N號房還嚴重，要金秀賢等著瞧。

橫豎研究所的主播放話要金秀賢走著瞧，預告還有其他猛料。（翻攝自YouTube）橫豎研究所的主播放話要金秀賢走著瞧，預告還有其他猛料。（翻攝自YouTube）

YouTube頻道「橫豎研究所」緊咬金秀賢不放，天天開直播爆料，今天表示「金秀賢你完蛋了，這已經不是跟國二生金賽綸交往的問題了，就是個變態，我就說到這裡。」此外，橫豎研究所還公開金秀賢下衣失蹤的洗碗照，上衣其實是金賽綸母親的T恤。

橫豎研究所今天除了賣關子，吊大家胃口之外，還公開金賽綸給母親的手寫信，上面寫著「感謝妳成為我的媽媽，下輩子換妳當我女兒，接受我的愛吧！」另外，橫豎研究所公開母親聲明，強調這位金賽綸阿姨真的是如親阿姨般的存在，且是經過家屬委託對外說明的發言人，要求李鎮浩道歉。

相關新聞：韓籍YTR讚養逆風相挺金秀賢 原因竟是不信「他」

韓媒《newsen》今天報導，金秀賢已經回家與家人同住，家人阻止他看相關新聞、影片，且據悉金秀賢在事件發生之初，就把所有知道的資訊以及數據全都交給了GoldMedalist，完全沒有介入攻防。原本GoldMedalist希望能夠和平解決問題，還打算給金賽綸家屬慰問金，不過此方案已作廢，因為「橫豎研究所」公開了金秀賢下衣失蹤的洗碗照，公司擔心被質疑是「用金錢收買」家屬，且發布私密照的行為已經超越了底線，因此決定採取強硬手段。

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