韓籍YTR讚養逆風相挺金秀賢 原因竟是不信「他」

韓籍YTR宋讚養在社群平台發文，表達對金秀賢、金賽綸之間爭議的看法。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金秀賢捲入和已故女星金賽綸的戀愛風波，遭女方遺屬控訴兩人是在金賽綸未成年時交往，金賽綸生前還遭到金秀賢公司追討7億韓圜（約新台幣1583萬元）賠償金，不過金秀賢全盤否認，僅認了曾經和金賽綸戀愛，但強調兩人交往時金賽綸已成年。對此，韓籍YTR宋讚養在社群平台發文，表達對此事的看法。

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宋讚養說「金秀賢的事件我到現在沒說半句話其實唯一的原因就是因為我個人非常不看好一開始爆出來的那個地方（指《橫豎研究所》）」，他表示自己早就知道先前「他們」（原本是三個人）做過哪些事情、爆料時用什麼方式。頌讚養認為有很多人因為他們受苦，而自己就會看到明星墜落，甚至連頻道成員都輕生，許多韓國藝人對該頻道也感到不以為然。

韓籍YTR宋讚養本人非常不看好一開始爆出來的那個地方（指《橫豎研究所》）。（翻攝自臉書）

「當然我一開始看到那些消息的時候也是滿驚訝的，只是覺得人生太早開掛畢業的人真的很難成為正常人，加上過世的人不會說話，必定只有一個結局」頌讚養認為《橫豎研究所》目前拿出來的證據都沒辦法成為金秀賢跟未成年怎樣的關鍵，加上《橫豎研究所》常常亂爆料被告毀損名譽，加上這次金賽綸遺屬跟《橫豎研究所》訴求是「讓金秀賢承認這一切，並且公開道歉」因此《橫豎研究所》幾乎可以說極難被告；儘管被告也有許多支持者，所以有恃無恐。

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宋讚養認為金秀賢就算說的是實話，短時內也很難回歸韓國演藝圈。（翻攝自IG）

反觀金秀賢，宋讚養訝異：「金秀賢這邊比我想像中的能撐｣，加上剛開始的爆料就打悲情牌，讓他感到「暈倒ㄟ 不會吧 該不會是子彈（證據）用光了？！」宋讚養保持中立不是因為相信金秀賢，也不是不相信金賽綸家屬，而是對《橫豎研究所》的不信任，宋讚養也覺得，即使最後金秀賢說的是實話，還是會有很長時間難以回歸演藝圈，更認為這場「雙金事件」中沒有贏家，成為只有輸家的戰爭。

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