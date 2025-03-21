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娛樂 最新消息

雙帥當前左右為難！達珂塔強生《天作之合》情陷美國隊長與佩德羅

克里斯伊凡（左起）、達珂塔強生、佩德羅帕斯卡合作《天作之合》。（索尼影業提供）克里斯伊凡（左起）、達珂塔強生、佩德羅帕斯卡合作《天作之合》。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《之前的我們》導演席琳宋執導，今年備受各界期待的年度愛情新片《天作之合》今（21）日曝光首支中文預告。集合《蜘蛛夫人》達珂塔強生、「美國隊長」克里斯伊凡、《神鬼戰士II》佩德羅帕斯卡三位高顏值明星一同演出，讓影迷相當期待。

達珂塔在片中飾演的戀愛顧問，發現自己陷入感情的抉擇難題，一邊是多金幽默的帥氣佩德羅，另一位則是仍舊為夢想打拼的前男友克里斯，理想與現實的拉扯，三人各自在人生的道路上，為了愛與自我價值，是否能找到最適合他們的天作之合？

達珂塔強生在《天作之合》飾演戀愛顧問。（索尼影業）達珂塔強生在《天作之合》飾演戀愛顧問。（索尼影業）

導演席琳宋推出首部長片《之前的我們》之後立刻成為好萊塢最搶手新銳導演，該片不僅入圍2024年奧斯卡最佳影片與原創劇本，也隨即成為眾多影評和觀眾心中的年度電影，因緣際會真實又揪心的愛情故事，後勁之強讓不少人看完電影許久，仍舊能感受到那遺憾的心痛。

席琳宋與金獎製片公司A24趁勝追擊再度合作，預期又將帶來一部現代愛情經典，主演達珂塔也大讚與席琳宋拍攝電影實在太美妙了，「不管是作為一位導演、一位創作者，還是一個人，我都愛死她了！」與達珂塔演對手戲的兩位當紅男星，克里斯以及佩德羅更是許多粉絲眼中的天菜，簡直是大家夢寐以求卻從沒想過會成真的這個愛情片神仙組合，讓許多人大嘆真的是左右為難，「不能全都要嗎？」

預告中可看到達珂塔飾演在紐約打拼，充滿抱負的年輕戀愛顧問露西，想不到戰無不勝的她，在一場婚禮遇到了業界傳說中的「獨角獸」，眾人幻想中的黃金單身漢，擁有名車和一千兩百萬美金的豪宅，幽默風趣又有品味，簡直完美。

但在命運的捉弄下，仍在為五斗米折腰的前男友，卻在此時又闖進露西的人生，對她說著：「當我看著妳的臉，我看到皺紋和長得很像妳的小孩。」一直深愛她的前男友，讓露西開始重新思考人生的價值，愛情、婚姻、物質和現實，今年最扎心動人的愛情喜劇，將喚起妳心中深處的悸動！《天作之合》預計今年暑假在台上映。

《天作之合》最新預告：

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