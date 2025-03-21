出道17年最大危機 金秀賢想安全下庄韓娛說「只有一招」

韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》爆料金秀賢（右）與已故女星金賽綸交往時金賽綸未成年。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢跌落神壇，本月10日韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》爆料他與已故女星金賽綸交往6年，且兩人交往時金賽綸未成年，但金秀賢經紀公司GoldMedalist極力否認，在《橫豎研究所》不斷爆料之下，最後金秀賢公司終於認了兩人曾經戀愛，但強調戀愛時金賽綸已經成年。「雙金事件」發生後，金秀賢人氣直直落，不但遭到5個代言品牌切割、主演的Disney＋新劇《山寨人生》也決定暫不上架，可以說金秀賢正面臨出道17年以來最大危機。韓國娛樂圈眼看金秀賢處境，也給出中肯建議，希望他最好誠實面對，不要說謊。

金秀賢最開始陷入醜聞，就是因為勾搭未成年疑雲，隨著風暴越演越烈，經紀公司GoldMedalist也改口說「金賽綸成年後才交往」，但是外界對金秀賢的信任感已經搖搖欲墜，原因就是：他沒有在第一時間說實話。

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金秀賢手上代言至少16個，其中不乏國際一線精品品牌。（翻攝自IG）

金秀賢手上的美妝品牌、國際精品、奢華香水代言全丟光之外，手上還有超過16個代言，韓國媒體預估違約金至少200億韓圜（約新台幣近5億元）

不過根據韓國演藝圈業界人士分析，金秀賢的違約金沒有外界想像的嚴重，影響最大的是形象，如果還想復出，「誠實是唯一出路」。最嚴重的則是金秀賢拍攝Disney＋的《山寨人生》，這部戲當初斥資600億韓圜（約新台幣1700萬元）打造，外界估計合約中的違約金應為2～3倍金額，網友用最高的3倍計算應為1800億韓圜（約新台幣44.3億元），但違約金其實應以金秀賢片酬估算，金秀賢若拍攝每集拿5～8億韓圜酬勞，那麼2季共18集等於賺入144億韓圜（約新台幣3.5億元）賠償算3倍的話，也不過432億韓圜（約新台幣10.5億元）。

金秀賢（左）與Disney+合作的《山寨人生》決定暫不上架。圖右為曹寶兒。（翻攝自X）

韓國娛樂圈人士認為對金秀賢而言最可怕的不是違約金，且只要《山寨人生》能上架，其實金秀賢說不定根本不必賠償，只是會影響收視率。因此，對金秀賢來說，深陷「雙金事件」最可怕的是金秀賢本人形象崩壞與未來演藝之路恐受阻。金秀賢之所以落入今日局面，與經紀公司GoldMedalist操作方式有關，因此金賽綸的過世給人一種社會性謀殺的感覺。無論如何，若金秀賢想掙脫這一次的風波，韓娛人士提醒，金秀賢本人至今仍未親自發表任何聲明，若想重新站起來建議只有一招：「誠實為上」。

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