苦苓喊「7/25往花蓮火車票完售」 網憂：能點4800盞光明燈，什麼不能包？

苦苓（左）今天稍早PO文力挺大罷免投票行動。右為此次在大罷免投票名單內的立委傅崐萁。（翻攝自臉書、記者陳逸寬攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免投票將於下週26日登場， 適逢暑假旺季，再加上近日「普發一萬救大罷免」話題發酵，令不少期待「裁傅自由」的人早早便開始搶票，但作家苦苓今日稍早卻在臉書上PO出「好消息！台鐵7/25往花蓮全天座位已完售，青年大舉返鄉除奸，有人要剉塞了！」的字卡。貼文一發，不但引來「支持vs.反對」兩造立場的網友筆戰，更多網友反而憂心花蓮王大灑幣卡位，示警：能點4800盞光明燈的人，還有什麼不能包？

有網友在留言區PO出暗酸「普發1萬救大罷免」的梗圖。（翻攝自臉書截圖）

力挺大罷免的網友紛紛在苦苓發文下方留言表示，「票還沒投出來不要掉以輕心，車票賣完不代表回來的人都投同意…」、「值得期待，但不容樂觀。」、「說不定是被背後有中資色彩的旅行社買走…」、「也有可能是反罷免喔！」、「能點4800（盞）光明燈，火車票也能包廂！」、「希望不要被傅共灑幣買走了」、「說不定是被傅全部買光了，等到當天在全部退票，目的就是不讓人回來罷他，國民黨骯髒的手段不可不防...」、「有演唱會，所以還是不能大意」

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目前登入台鐵訂票系統查證，部分班次如普悠瑪、自強號其實仍有座位。引來支持大罷免的網友感性催票，「真的還是要再勸花蓮鄉親，就算站票，也要辛苦回鄉投下同意票，大罷免、必成功，就差你一票。」、「光復花蓮 恢復榮光 花蓮人 加油 ! 罷起來」。

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