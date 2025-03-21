想像自己就是張孝全！蕭煌奇認了：唱到想哭出來

張孝全在新片踏上殘暴驚悚的復仇之路。（華映娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇為了張孝全主演的動作電影《器子》獻唱主題曲《默聲》，張孝全在電影中詮釋「最強老爸」，有許多催淚的感人戲碼，蕭煌奇透露演唱時自己就像男主角張孝全，「唱到想哭出來，有唱不下去的感覺！」

相關新聞：台片上演超殘暴刑求！《器子》祭出鋼筋插腿、釘槍射手、電椅狠招

請繼續往下閱讀...

在電影中，一路凶狠復仇的張孝全歷經跌盪波折，到了後段因為思念亡妻、疼惜女兒，加上昔日球員們輪番義氣相挺，屢屢拋出催淚感人的情節。

蕭煌奇為了張孝全主演的動作電影《器子》獻唱主題曲。（華納音樂提供）

蕭煌奇演唱過許多膾炙人口的金曲，他透露：「過去演唱電影及戲劇的主題曲，都會先了解故事大綱，了解歌曲角度是以男主角或女主角，或從哪個角色出發。根據整個情節，甚至這段歌會搭配什麼影像，再決定以什麼方式演唱。」

蕭煌奇的歌聲帶著滄桑與堅韌，一字一句飽含深情，呼應電影訴說一段刻骨銘心的故事，他回想錄歌時，一直環繞在劇情狀態裡，「想像自己要去拯救劇中的女兒，就算犧牲也在所不惜。」更談到：「知道電影故事再唱起來會身歷其境，好像自己就是男主角，好像會唱到聲嘶力竭，唱到想要哭出來，會有唱不下去的感覺！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法