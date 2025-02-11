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娛樂 最新消息

台片上演超殘暴刑求！《器子》祭出鋼筋插腿、釘槍射手、電椅狠招

張孝全（左）在《器子》上演殘暴刑求。（華映提供）張孝全（左）在《器子》上演殘暴刑求。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》今（11）日釋出前導預告，揭開「最強老爸」張孝全為了復仇而做出一連串殘暴驚悚的反擊。包括用鋼筋插腿、釘槍射手掌、塑膠袋套頭、浸水滅頂、電椅刑求，一幕幕令人看得毛骨悚然，就連張孝全都問：「我會不會看起來很變態？」

預告一開始，張孝全以銳利剪刀揮抵敵手的脖子，要逼對方說出實情，他精準犀利，彷彿特務上身，刑求招數更是五花八門，招招凶狠，哀嚎聲四起。他透露拍攝前有與導演簡學彬進行充分的溝通討論，導演和編劇設計的刑偵內容，配合鏡頭呈現出來都效果十足。

張孝全在《器子》為了妻女展開復仇追查。（華映提供）張孝全在《器子》為了妻女展開復仇追查。（華映提供）

片中張孝全為了妻女展開復仇追查，但又衝著對手說：「我不要錢，我要你女兒的心臟！」引出故事的燒腦懸疑性。有場戲他單槍匹馬以一根球棒對抗十個人，強悍飛踢、猛勁揮砍，預期將有更多痛感強烈的動作場面。

為此張孝全開拍前做了非常多特訓，動作訓練每次至少都2到3個小時，更特別模擬現場環境和所有道具，「擬真的訓練方式雖然過程辛苦，但實際拍攝時就覺得一切都值得。」

除了張孝全，李沐和婁峻碩也各自上演了驚險場面。預告中婁峻碩手持電擊棒，嗆對方：「再吵我就電爆你！」李沐則是雙手緊握利刃，步步後退。雖然僅只出現短暫畫面，已引起粉絲及影迷的高度關注。

《器子》將於4月11日在台上映，前導預告：

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