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娛樂 日韓

（影）日本AV女優石川澪 飄洋過海來台慶生特別做一事

日本AV女優石川澪特別到台灣度過23歲生日。（翻攝自IG）日本AV女優石川澪特別到台灣度過23歲生日。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被稱為「美少女天花板」的日本AV女優石川澪23歲生日竟然是到台灣過的！她還特別到十分老街放天燈，把自己的願望寫在上頭，然後讓天燈乘風而上，並將影片放在社群上和粉絲分享。

石川澪生日當天跑到十分老街放天燈。（翻攝自X）石川澪生日當天跑到十分老街放天燈。（翻攝自X）

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石川澪為了追求儀式感，特別在生日前一天到台灣，生日當天則開心到十分老街放天燈。她在天燈上寫下「要變成有大富翁」、「健康」等心願，並在老街上開心放手，親眼看著天燈冉冉升起，全程都帶著甜美的笑容。

石川澪在日本AV界有「美少女天花板」稱號。（翻攝自IG）石川澪在日本AV界有「美少女天花板」稱號。（翻攝自IG）

石川澪的生日是3月20日，高中時期她一直擔任啦啦隊經理，並每天認真練習，她曾經在採訪中透露自己的「第一次」發生在15歲，進入AV圈子後，她的形象是「普通女大學生」，由於她的容貌甜美、氣質清純，受到許多老司機的喜愛。

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