《化外之醫》4揪心場面曝光！「最美醫護拍檔」張鈞甯、蔡亘晏為手術友誼翻船

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯和越南影帝連炳發主演的公視影集《化外之醫》將播出「四大揪心場面」，包括「最美醫護拍檔」張鈞甯與蔡亘晏原本於公於私都相互照顧，卻為一場手術鬧翻；連炳發則是想為移工在路邊緊急動刀治療卻被誤以為歹徒。另外，飾演警察的夏騰宏身世揭曉，原來他是會說印尼文的「新二代」；而年輕檢察官許安植難忘喪父之痛，回憶起抱著父親骨灰罈的戲，動情分享道：「當我第一次抱起那個石材骨灰罈時，真的太重了！」

蔡亘晏（右）和張鈞甯在《化外之醫》是「最美醫護拍檔」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

蔡亘晏飾演「最美護理師」，談到與張鈞甯印象最深刻的對手戲，她表示正是張鈞甯執意為兒子做手術，並找上蔡亘晏幫忙的這場戲，兩人都分別面臨道德和法律的掙扎，蔡亘晏的角色陷入兩難，當張鈞甯的角色誤解她並且情緒激動，蔡亘晏說：「那瞬間，我們兩個對看的時候，你可以讀到她眼睛裡的受傷，雖然她誤解了我，但她受傷了，我也因為她的誤解而受傷。」

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許安植在《化外之醫》抱著骨灰罈時，內心同時感受到父親的重要。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

蔡亘晏也強調，這場戲在情感交流上非常真實，同時必須保留了角色的綠葉功能，在劇情中穿插輕鬆氛圍，「於是我只能在她轉身進病房後，眼眶含著淚，一邊笑著，一邊走掉。」

夏騰宏在《化外之醫》飾演的警察，其實是「新二代」，母親來自印尼。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

許安植戲裡飾演年輕氣盛的檢察官，為了更貼近這一角色，她特別向一位前任檢察官請教，深入了解檢察官的心路歷程與職業選擇。許安植表示，這位前檢察官的經歷讓她從中汲取了不少靈感，「這些細節幫助我更好地詮釋這個角色。」

許安植坦言，最令她印象深刻的戲份是那場抱著父親骨灰罈的戲。她分享道：「那一刻我覺得骨灰罈很重，但更重的是爸爸在我心中的份量。」這一場戲讓她體會到角色內心的掙扎。

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