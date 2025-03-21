席琳娜與未婚夫「愛的結晶」誕生 甜憶初吻後超真實反應

〔記者許世穎／綜合報導〕影歌視三棲流行天后席琳娜生涯累計340億歌曲串流天量，她今（21）日攜手未婚夫、同時也是王牌製作人班尼布蘭柯推出全新合作專輯《我先說我愛你》，真實記錄兩人的戀愛過程。兩人近期在一次對談中甜密回憶起和對方的初吻，班尼表示當下馬上就萌生可能會與席琳娜共創「愛的結晶」的想法。

席琳娜（右）和未婚夫班尼布蘭柯推出全新合作專輯《我先說我愛你》。（環球音樂提供）

席琳娜與班尼布蘭柯2023年底正式公開交往，並於去年12月宣布訂婚，訂婚後兩人也大方放閃，近期不僅重回第一次約會的泰式餐廳，向廚師拜師製作初次約會時吃的咖哩炸蝦仁以外，也在一次對談中回憶起初吻當下心中的想法。

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班尼表示：「當時一親完，我就想著『喔天啊，我可能會跟這個人結婚了！』欸不對，我不是說結婚，而是『我可能會跟這個人生小孩！』」席琳娜聽完後帶著寵溺的眼神說道：「你也太可愛了！現在我們要讓世界聽見這個『小寶貝』 （指新專輯）了，我也想與你共度餘生。」

席琳娜（左）去年12月宣布和班尼布蘭柯訂婚。（環球音樂提供）

專輯中甜蜜紀錄席琳娜與班尼從相識、墜入愛河以及一起迎向未來的戀愛過程，兩人給彼此的安全感以及契合度，讓他們能互相真實袒露與面對自身情感，音樂也自然而然成形。班尼形容自己就像是席琳娜的私人日記本，「不管在哪裡，我就是不斷紀錄著妳說的所有事情，有時候你會說一些很重要的事情，我不知道你有沒有發現我會立刻打開手機紀錄，想著『這真是一句好歌詞！』」

席琳娜（左）和未婚夫班尼布蘭柯在對談中回憶起兩人初吻。（環球音樂提供）

席琳娜對此甜蜜回覆：「我有發現，但你懂我的，我就是很自在地坐在那邊然後繼續說話，我一點都不會介意！」《我先說我愛你》數位平台已經上線，實體專輯預計4月11日正式發行。

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