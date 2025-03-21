傑森包恩找新家！《神鬼認證》系列版權將出售

〔記者許世穎／綜合報導〕外媒《好萊塢報導者》今獨家報導，《神鬼認證》系列原著作者羅勃陸德倫的遺產委員會委託經紀公司WME出售其所有文庫作品的版權，希望能為「傑森包恩」找新東家，希望目的是讓這位超級間諜可以更頻繁地出現在大銀幕上。

陸德倫筆下的「傑森包恩」早於1988年翻拍成了電視迷你影集《無名恨》，2002年環球影業推出由麥特戴蒙主演的《神鬼認證》登上大銀幕，不僅票房成功，也將麥戴蒙特打造成全新動作男星，之後一連推出4部續作（包括傑森包恩本人沒出現的《神鬼認證4》），而上一次傑森包恩現身大銀幕已經是2016年的《神鬼認證：傑森包恩》。

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麥特戴蒙從2002年起主演的《神鬼認證》系列深受影迷歡迎。（翻攝自IMDB）

報導指出，目前潛在買家包括曾與「阿湯哥」湯姆克魯斯合作《不可能的任務》、《神隱任務》等系列以及《捍衛戰士：獨行俠》等片的「天舞傳媒」（Skydance），還有Apple以及Netflix都已和遺產委員會會面商談此事，當然，環球影業也可能出手，而目前尚未得知如果此次的新交易使得《神鬼認證》可以拍攝全新電影，原先的男主角麥特戴蒙是否會參與，尤其先前傳出環球欲開發全新第6集，計畫也可能生變。

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