晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

傑森包恩找新家！《神鬼認證》系列版權將出售

〔記者許世穎／綜合報導〕外媒《好萊塢報導者》今獨家報導，《神鬼認證》系列原著作者羅勃陸德倫的遺產委員會委託經紀公司WME出售其所有文庫作品的版權，希望能為「傑森包恩」找新東家，希望目的是讓這位超級間諜可以更頻繁地出現在大銀幕上。

陸德倫筆下的「傑森包恩」早於1988年翻拍成了電視迷你影集《無名恨》，2002年環球影業推出由麥特戴蒙主演的《神鬼認證》登上大銀幕，不僅票房成功，也將麥戴蒙特打造成全新動作男星，之後一連推出4部續作（包括傑森包恩本人沒出現的《神鬼認證4》），而上一次傑森包恩現身大銀幕已經是2016年的《神鬼認證：傑森包恩》。

麥特戴蒙從2002年起主演的《神鬼認證》系列深受影迷歡迎。（翻攝自IMDB）麥特戴蒙從2002年起主演的《神鬼認證》系列深受影迷歡迎。（翻攝自IMDB）

報導指出，目前潛在買家包括曾與「阿湯哥」湯姆克魯斯合作《不可能的任務》、《神隱任務》等系列以及《捍衛戰士：獨行俠》等片的「天舞傳媒」（Skydance），還有Apple以及Netflix都已和遺產委員會會面商談此事，當然，環球影業也可能出手，而目前尚未得知如果此次的新交易使得《神鬼認證》可以拍攝全新電影，原先的男主角麥特戴蒙是否會參與，尤其先前傳出環球欲開發全新第6集，計畫也可能生變。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中