身陷醜聞金秀賢仍將出席高雄櫻花季 傳高市警局編排「金秀賢勤務」

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2025高雄櫻花季將於28至30日登場，身陷醜聞的韓星金秀賢神隱多日，傳將如期表演，為醜聞後全球首次現身，高雄市警方特地安排「金秀賢勤務」，前鎮分局今（21）日強調，沒有特別為金秀賢個人安排勤務，部署警力比照上一屆，維持約50名規模。

高雄櫻花季28日登場，將在前鎮區夢時代二期停車場舉辦系列活動，安排金秀賢於30日壓軸，金爆發與已故女星金賽綸未年成交往，是否毀約「放鳥」演出，成了矚目焦點，主辦單位一再強調「計劃不變，照常進行」。

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傳出金秀賢將在夢時代周遭舉行的高雄櫻花季現身，引起全球矚目。（記者洪臣宏攝）

金秀賢若真的依約演出，勢將成為全球媒體、粉絲追逐焦點，傳出警方加派警力，安排「金秀賢勤務」，前鎮分局予以否認。

前鎮分局表示，該分局根據2024第一屆高雄櫻花季活動經驗，針對活動現場安全維護及周邊道路交通疏導，規劃警力約50名，並預置預備警力以應突發事故。

前鎮分局強調，警方會加強活動現場週邊安全維護與交通疏導工作，以維護與會民眾安全及用路人權益，確保活動順利進行、週邊交通順暢。

據了解，大咖韓星都有私人保鑣，主辦單位也派有保全人員維持秩序，目前沒有加派警力申請。

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