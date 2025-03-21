金賽綸經紀人被出賣！否認外流音檔痛罵李鎮浩：為活命要殺我

橫豎研究所稱，金賽綸正是向郭泰榮坦承秘婚又墮胎。（達志影像、翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕已故女星金賽綸生前錄音檔遭到娛樂記者李鎮浩公開，這份錄音檔中金賽綸向公司A某坦承海外秘婚且墮胎，引發軒然大波，不過錄音檔的真偽仍是問號。今天（21日）韓媒報導，錄音檔中的其中一位當事人A某受訪喊冤，表示根本沒有向李鎮浩提供音檔或者同意公開。

根據《Star News》報導，A某是金賽綸在酒駕之後，為了復出演藝圈而新簽約的經紀人，他今天接受訪問表示，從來沒有提供錄音檔給李鎮浩，且影片也是未經過他同意就上傳到YouTube。

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「橫豎研究所」聲稱，A某正是這位郭泰榮。（翻攝自YouTube）

不過李鎮浩在19日晚間將錄音檔公開之後，A某被懷疑是李鎮浩的情報來源，遭到外界圍剿，A某氣憤表示：「我也有打電話給李鎮浩大吼，『你為了要活命而要殺了我嗎？』」

只是這篇新聞疑點重重，若是這段錄音檔是真實的，那麼外流這段音檔的不可能是已經過世的金賽綸，A某的嫌疑最大，但A某卻向媒體宣稱並不是他提供給李鎮浩，若不是A某說謊，不然很可能是A某將音檔傳給他人，再由他人交給李鎮浩，到底真相如何，只有當事人清楚。

「橫豎研究所」表示，A某是金荷娜的經紀人，還上過節目。（翻攝自YouTube）

報導中指出，依據韓國現行法律，若是未經對話當事人同意，第三方公開錄音檔可能構成違法，並將接受刑事處罰。

對於A某的身分，「橫豎研究所」爆料，A某名叫郭泰榮（音譯）曾經擔任金荷娜的經紀人，還一起上過節目。過去曾經在Gold Medalist擔任金賽綸的經紀人，之後自立門戶開了經紀公司，並邀請當時因酒駕負面形象纏身、而與Gold Medalist解約的金賽綸加入，郭泰雄同時也是李鎮浩的摯友。

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