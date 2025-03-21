晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金賽綸經紀人被出賣！否認外流音檔痛罵李鎮浩：為活命要殺我

橫豎研究所稱，金賽綸正是向郭泰榮坦承秘婚又墮胎。（達志影像、翻攝自YouTube）橫豎研究所稱，金賽綸正是向郭泰榮坦承秘婚又墮胎。（達志影像、翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕已故女星金賽綸生前錄音檔遭到娛樂記者李鎮浩公開，這份錄音檔中金賽綸向公司A某坦承海外秘婚且墮胎，引發軒然大波，不過錄音檔的真偽仍是問號。今天（21日）韓媒報導，錄音檔中的其中一位當事人A某受訪喊冤，表示根本沒有向李鎮浩提供音檔或者同意公開。

根據《Star News》報導，A某是金賽綸在酒駕之後，為了復出演藝圈而新簽約的經紀人，他今天接受訪問表示，從來沒有提供錄音檔給李鎮浩，且影片也是未經過他同意就上傳到YouTube。

「橫豎研究所」聲稱，A某正是這位郭泰榮。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」聲稱，A某正是這位郭泰榮。（翻攝自YouTube）

不過李鎮浩在19日晚間將錄音檔公開之後，A某被懷疑是李鎮浩的情報來源，遭到外界圍剿，A某氣憤表示：「我也有打電話給李鎮浩大吼，『你為了要活命而要殺了我嗎？』」

只是這篇新聞疑點重重，若是這段錄音檔是真實的，那麼外流這段音檔的不可能是已經過世的金賽綸，A某的嫌疑最大，但A某卻向媒體宣稱並不是他提供給李鎮浩，若不是A某說謊，不然很可能是A某將音檔傳給他人，再由他人交給李鎮浩，到底真相如何，只有當事人清楚。

「橫豎研究所」表示，A某是金荷娜的經紀人，還上過節目。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」表示，A某是金荷娜的經紀人，還上過節目。（翻攝自YouTube）

報導中指出，依據韓國現行法律，若是未經對話當事人同意，第三方公開錄音檔可能構成違法，並將接受刑事處罰。

對於A某的身分，「橫豎研究所」爆料，A某名叫郭泰榮（音譯）曾經擔任金荷娜的經紀人，還一起上過節目。過去曾經在Gold Medalist擔任金賽綸的經紀人，之後自立門戶開了經紀公司，並邀請當時因酒駕負面形象纏身、而與Gold Medalist解約的金賽綸加入，郭泰雄同時也是李鎮浩的摯友。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中