苗可麗夜市擺攤「煮到燒焦」 高捷傻眼急安撫客人

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙錄製擺攤實境節目《我們這一攤2》，五位攤主將挑戰全台10次擺攤，本週攤車來到宜蘭羅東夜市，挑戰販售創意煎包，沒想到來賓高捷才剛到現場，就碰上了第一個大危機—麵糰沒發酵。

胡宇威（左起）、苗可麗、高捷、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙夜市擺攤。（三立提供）

由於攤主們在製作過程中忽略了醒麵的步驟，導致麵糰無法順利延展。眼看攤車即將開張，蔡昌憲趕緊求救，最後在眾人合力下才成功化解這場「麵糰危機」。

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然而，考驗才剛開始，當攤主們開始製作煎包時，又因為火候掌控不當，第一鍋煎包竟然全數燒焦，整個鍋底變成了厚厚一層焦黑的鍋巴，讓所有人當場傻眼。

民眾已經在攤位前排隊等待，攤主們的壓力倍增，只能不斷道歉，並且緊急清理鍋底。為了安撫現場等待的顧客，高捷臨危不亂，發揮幽默本色，笑著對民眾說：「我們有想法、有創意，請給我們機會！」最終，當煎包順利出爐後，顧客們一咬下竟然發現內餡還帶有湯汁，讓人驚喜不已，直呼「CP值超高！」。

結束一天的擺攤後，眾人決定邊泡溫泉邊進行檢討會，仔細回顧當天的失誤。蔡昌憲坦承自己對麵皮製作不熟悉，過去在經營水餃品牌時，麵皮都是直接向合作店家購買，這次是第一次實際參與製作麵糰，讓他感受到每一個步驟的學問。禾浩辰則感嘆：「做餐飲最忌諱的就是讓沒熟的食物端給客人，這次真的算是學到了一課。」

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