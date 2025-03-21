本土劇女神休息1年回歸 認了「童星演太好」壓力爆棚

〔記者蕭方綺／台北報導〕蘇晏霈、林筳諭、何蓓蓓近日加入民視八點檔《好運來》，成為第二代演員，三人首場對手戲，便上演街頭追逐搶匪的緊張情節，展現年輕演員的敬業與默契。劇中，蘇晏霈飾演長大後的「林樂樂」，與林筳諭飾演的「蔡佩茹」聯手追捕搶奪包包的小偷，而何蓓蓓飾演的角色「黃育欣」則因個性較為柔弱，留在原地打電話求救。

何蓓蓓（左起）、蘇晏霈、林筳諭合作《好運來》建立革命情感。（民視提供）

何蓓蓓笑稱，因為角色設定的關係，拍攝期間她大部分時間都在旁觀看，蘇晏霈和林筳諭則來回奔跑多次，相當辛苦。這場戲也讓三人培養出革命情感，更添合作默契。

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蘇晏霈在休息一年多後重返《好運來》，飾演長大後的「林樂樂」。她坦言，得知要接演這個角色時，心情既開心又緊張，因為休息太久，擔心自己無法適應八點檔的拍攝環境，「休息的這段日子生活作息很正常，沒有壓力，想去哪裡就去哪裡，到處去玩，等於是真的充電，把以前的壓力都釋放掉。」蘇晏霈透露重新回到八點檔，她開始擔心自己適應不良、台詞背不起來、頻頻NG等，內心上演許多小劇場。

蘇晏霈（右）休息一年多重回八點檔，左為何蓓蓓。（民視提供）

由於童星蕭晴曦將「小樂樂」詮釋得相當出色，也讓蘇晏霈備感壓力。她說很多人都會跟她說童星演得超好，要她要加油，不過這些無形的壓力，也促使她更重視這個角色。為了專心準備角色，蘇晏霈推掉所有朋友邀約，閉關做功課。她也特地將頭髮留長、燙了浪漫捲髮，以全新的造型登場，希望能讓觀眾耳目一新。

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