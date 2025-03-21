BL劇最強情敵現身！孫麥傑靠一招「摸頭殺」曖昧噴發

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫麥傑首次接觸BL劇，參與LINE TV《獨佔接班人》，為戲染了一頭白金髮，詮釋高學歷、高顏值、侵略性極強的暖男角色「Ian」，和原本的溫柔形象大相徑庭，他坦言：「我是很喜歡接觸不同東西的人，會想演戲就是想挑戰跟平常不一樣的自己，這次真的有很多初體驗。」

孫麥傑（右）在《獨佔接班人》對張家陞摸頭殺外加抱抱。（LINE TV提供）



面對劇中暗戀的對象「王湛」張家陞，孫麥傑戲裡對張家陞摸頭殺外加抱抱，攻勢重重，戲外說第一印象是覺得他很可愛、像個鄰家大男孩，而「情敵」毛祁生則是幽默風趣，三人私下相處融洽，更讓人期待在劇中碰撞出的火花。

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徐瑋澤飾演的虐心婚顧張以慶終於覺醒，化身追愛猛獸，在浴室質問朴靖恆飾演的涂井和是否真的要跟別人結婚後，立刻霸氣一吻，瞬間動搖涂井和的心，說道：「這不就證明了嗎？你喜歡的是我。」兩人更回到高中校園，回憶當年的心動時刻，在張以慶被同學霸凌時，涂井和挺身而出，為替他跟同學扭打成一團，保護欲爆棚。

張家陞（左）與毛祁生在《獨佔接班人》的感情仍在發展中。（LINE TV提供）



戲外朴靖恆笑說：「如果瑋澤被別人欺負，我一定也會保護他，但是要先報警。」更無預警放閃，表示媽媽看了戲之後很喜歡徐瑋澤，所以未來可能會規劃帶徐瑋澤去見家長，顯見好感情。

徐瑋澤（左）與朴靖恆在《獨佔接班人》從高中開始雙向暗戀。（LINE TV提供）



《獨佔接班人》每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，全球同步首播。

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