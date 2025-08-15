TikTok公益之亂 賓賓哥預告開戰AJ哥累喊委屈

TikTok公益直播主的「AJ哥」曹暐國（左）及「賓賓哥」江建樺，今年6月一起逛武聖夜市。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕同為TikTok公益直播主的「AJ哥」曹暐國及「賓賓哥」江建樺因「網紅推手」圤智雨邀請上Podcast節目《圤雪BS》，並現場播放賓賓哥與員工內部會議錄音，兩人產生疑問，深夜連線「面對面」把話說開。今（15）日賓賓哥又在社群網站發文，表示18：30將開直播「AJ真相大公開」，AJ哥也在賓賓哥直播前，發了一支影片表示，手上握有錄音檔，但不會公布，除非攻擊到他的家人，那他會採取法律途徑。

事情起源於圤智雨以「專訪」、「幫忙宣傳唐卡」為由邀請AJ哥上Podcast節目，卻在節目中放了一段錄音檔，指6月12日賓賓哥和AJ哥一起去武聖夜市，賓賓哥在錄音檔中表示他要在車上先不要下車，才能蓋過AJ哥。

賓賓哥表示要出面說明真相，並揪出幕後藏鏡人。（翻攝自臉書）

聽到錄音當下AJ哥當場愣住，坦言心情複雜，更在跑完汐止等北部個案後，忍不住在休息站開直播，訴說自己的心情。當晚賓賓哥與AJ哥連線，賓賓哥解釋由於現場人太多，小幫手要他先不要下車，澄清自己並沒有想要蓋過誰，更表示要與AJ哥當一輩子的兄弟，不要輕易受外人挑撥。AJ哥也答應放下一切，並永遠不會再提起此事。

AJ哥認為整件事最委屈的人是他。（翻攝自臉書）

原本說好不再回應此話題的AJ哥今天也發了新影片，表示自己願意放下，不會再公開相關錄音檔，喊話到此為止。先前賓賓哥與AJ哥連線直播時，兩人將心中的問題說出來，之後AJ哥表示他聽到圤智雨手握的錄音時，的確震驚，但後來賓賓哥向他道歉，他覺得事情到此為止，原本說好要上架的影片，也決定不會公開。今AJ哥表示：「從現在開始，你們那邊沒什麼動靜，我也不會去公布你跟我的對話，我不會那麼無聊，我希望你好好做下去，那你也要給我空間做我自己，我壓力更大，我有小孩，我有父母，我的生活也是因為這樣都亂了」。

賓賓哥發文表示今晚開直播說明真相。（翻攝自臉書）

AJ哥也希望未來不要再興波瀾，彼此粉絲也不要互相攻擊，和賓賓哥的友誼仍在，由於兩人出發點都是想要幫助弱勢團體，AJ哥不希望有人因此而氣餒，放棄公益之路。

滿腹委屈的AJ哥坦言，在這件事當中最委屈的人就是他自己，他說：「最大受害者是我，但那都沒關係了，再有這些腦粉、狂粉，我的回覆很簡單，我不會再提，希望所有粉絲達成這個共識，不要再燒下去，燒下去沒有什麼好處」。

至於賓賓哥今晚將曝光什麼，稍後即可揭曉答案。

