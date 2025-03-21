金秀賢「男神成箭靶」還有救？韓製作代表提「兩關鍵」救命符

金秀賢捲入金賽綸感情風波。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢捲入金賽綸感情風波，「頂級男神」成了「網路公敵」，不只金秀賢公司處理失當挨轟，韓國廣告界、影劇圈也憂心忡忡；不過韓媒報導，韓國製作公司代表眼中的金秀賢並非無可救藥，並提出兩大關鍵指他未必會摔得粉身碎骨。

「金秀賢事件」最初來自YT爆料、金賽綸的家屬指控，金秀賢和「未成年」金賽綸交往，引起社會譁然；最初金秀賢公司否認，隨著兩人交往證據一一曝光，公司才改口稱：「有交往，但是是金賽綸成年後。」

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社會風氣對於「和未成年人」交往，加上金賽綸家屬痛失女兒的悲傷和憤怒等兩種社會觀感交錯，導致網友幾乎一面倒站在「逝者」一方，抨擊金秀賢，另加上金秀賢公司的立場反覆不定、聲明存有漏洞，加深爭議破口。

某製作公司高層A某表示，金秀賢這次受打擊的是「形象」而非資本，作品、廣告需支付的違約金，恐怕遠遠低於公眾預期；A某舉了韓國影帝劉亞仁事件，反推金秀賢的《山寨人生》雖然暫時中斷，有朝一日仍有機會公開。

劉亞仁當初染毒被判刑，時隔兩年後，主演韓片《終極對弈》將於26日在韓首映，這意謂劉亞仁毋須支付違約金；同理，A某提出第一項關鍵，除非金秀賢遭受明確司法判決，否則《山寨人生》未來還有機會播出，那麼金秀賢也不需要賠錢。

製作高層代表B某則認為，因為一名演員形象爭議，而決定一部作品的存亡是非常不公平，「作品屬於數百名人員的心血，並非只屬於金秀賢一個人，爭議明星應和作品分開看待，作品未來仍要公開。」

C某表示，雖然金秀賢必須負責，但社會不應該將他「徹底埋葬」，甚至舉了「勿忘李善均和金賽綸的教訓」，C某指出金秀賢方一開始不夠誠實，但將一個人的死亡全歸咎於金秀賢，實在令人遺憾。

韓媒綜合A、B、C說法，指出金秀賢在資本損失應不會太慘，第二大關鍵為「金秀賢現階段必須誠實，本人應如實公開和金賽綸的關係始末，並向金賽綸家屬道歉」，否則越是逃避，社會觀感越反彈，情況只會更加不樂觀。

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