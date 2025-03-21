快樂小夥伴怒了！開嗆周杰倫「X的」被污辱 私密對話曝光

周杰倫正在籌備新專輯。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫正在籌備新專輯，預告暑假發片，天王除了舞台上一起演出的快樂小夥伴，幕後合作的創作小夥伴也不少，昨晚他曬出與作詞人黃俊郎的私下對話，「相愛相殺」的互動掀起歌迷討論。

周董曬出對話截圖，只見黃俊郎開嗆：「X的，為什麼你們都可以寫情歌，然後我就要寫燒腦的這種、然後還要被朋友挑剔、壓榨、剝削、欺凌、恐嚇、污辱」，還表示：「不合理的要求我也吞了、不體貼的朋友我也交了、不公平的對待我也認了、只可惜無人知曉」。

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周杰倫曬出與黃俊郎的私下對話。（翻攝自IG）

只是周董完全無視黃俊郎的怒火，先是回訊：「如何？好了沒？我要唱了」，黃俊郎也認命上工，要求再晚10分鐘就交詞，逼得周董回覆：「前面不是很囂張嗎？怎麼寫好了呢？」讓粉絲笑翻。

昨晚周董發文談到：「我覺得我跟阿郎的對話，可以出一本書了，這個矯情的傢伙，有時候對他最好的回應，就是無視他簡訊的文字，只看他寫好的詞。」周董與黃俊郎私下的對話曝光，更讓人期待天王的新專輯。

方文山（後右）推出公仔，曾邀請好友邱凱偉（後左）、彈頭（前左）及黃俊郎一起看展。（方道文山流創意有限公司提供）

周董為了這張新專輯非常認真，就連過年期間也在跟「最佳拍檔」方文山一起創作，當時他就曬出對話紀錄，大半夜都在討論新歌創作，讓粉絲興奮不已。周董不忘笑虧方文山：「重點是，他真的還寫得出來，他應該不是以前拖拖拉拉的方文山了！」

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