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日本舞孃63 ANGEL性感狙擊男嘉賓！成員自招臉上「沒動刀」

東京六本木神級舞孃「ROKUSAN ANGEL」（63 ANGEL）今在台出席媒體見面會。（新世博國際提供）東京六本木神級舞孃「ROKUSAN ANGEL」（63 ANGEL）今在台出席媒體見面會。（新世博國際提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕東京舞孃63 ANGEL風靡六本木，4姝今（20）在台宣傳，為5月演出催票，她們換上兩套華麗服裝又唱又跳，充滿魅惑風格，更對著鏡頭用中文甜喊：「台灣我愛你，期待和你見面。」讓台下男嘉賓看得相當投入。

63 ANGEL結合偶像風表演、鋼管舞技等元素，將東京夜生活娛樂體驗搬到台灣，長年在東京夜生活界擁有超高人氣，每月吸引超過萬名觀眾，成為許多國內外旅客造訪東京時的必訪之地。

RUMI說，此趟來台收到許多台粉私訊，大讚台灣粉絲很熱情，MONE也大方透露，東京表演最大尺度是SM秀，是很性感演出，除了男性觀眾，女性觀眾也不少。

東京六本木神級舞孃「ROKUSAN ANGEL」（63 ANGEL）今在台出席媒體見面會。（新世博國際提供）東京六本木神級舞孃「ROKUSAN ANGEL」（63 ANGEL）今在台出席媒體見面會。（新世博國際提供）

聊到個人魅力，PANNA自招身高只有158公分，但舞台上看來有165公分，是團內「身材擔當」；MIREI大秀完美側臉，笑稱沒動手術，還自爆鼻子是因幼稚園盪鞦韆時不慎傷到，從此變得很挺，意外獲得很多稱讚。

「63 ANGEL」首次台北公演將於5月29日至6月1日，在西門町WESTAR預計展開10場演出，購票可洽新世博國際臉書。

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