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娛樂 最新消息

《獵人兄弟》觸及原住民理想拉扯 馬志翔揹林慶台「拍到腿軟」

《獵人兄弟》首映會，（右起）沈駿、洪金輝、馬志翔、林慶台、徐詣帆、許靈勻、蘇弘恩、巫惠玲。（記者潘少棠攝）《獵人兄弟》首映會，（右起）沈駿、洪金輝、馬志翔、林慶台、徐詣帆、許靈勻、蘇弘恩、巫惠玲。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕描繪原住民文化的台片《獵人兄弟》今（20）舉辦首映，新銳導演蘇弘恩表示，「電影不只是講原住民的故事，而是每個人都有不認同自己或不被社會認同的成分。」

《獵人兄弟》首映會，導演蘇弘恩。（記者潘少棠攝）《獵人兄弟》首映會，導演蘇弘恩。（記者潘少棠攝）

片中徐詣帆、馬志翔詮釋兩兄弟，面臨理想與家庭責任的拉鋸；徐詣帆分享角色哥哥內斂的特質，讓他看見自己的影子，「從小我習慣報喜不報憂，遇到問題都會自己解決，這樣的隱忍其實也更加貼近角色內心。」

《獵人兄弟》首映會，徐詣帆（右）、馬志翔。（記者潘少棠攝）《獵人兄弟》首映會，徐詣帆（右）、馬志翔。（記者潘少棠攝）

馬志翔則憶起拍攝過程中最艱難的挑戰莫過於有一場戲，一直揹著爸爸林慶台在山林中穿梭。他笑言：「結束的一瞬間腿都軟了！」笑虧林慶台體重過重，沒減肥。

片中林慶台飾演的父親，堅持「男人就應該具備狩獵能力」的觀念，剛好林慶台生命經驗和電影故事重疊，演來感同身受，和角色合而為一。

《獵人兄弟》首映會，（右起）徐詣帆、林慶台、馬志翔。（記者潘少棠攝）《獵人兄弟》首映會，（右起）徐詣帆、林慶台、馬志翔。（記者潘少棠攝）

對於「獵人」的定義，該片演員洪金輝則分享：「獵人不是比獵物誰獵得多，而是要懂得保護整個森林生態，才是真正的獵人！」在他們眼中，傳統的男性力量不只是狩獵的技能，更是一種守護與責任。

談及新作即將上映，蘇弘恩透露開拍前曾邀請耆老祈福，祈求工作順利、人員平安，「我希望透過影像讓太魯閣族的文化和傳統不只停留在象徵符號，而是真正走進人們的心裡。」《獵人兄弟》21日全台上映。

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