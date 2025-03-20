賈永婕硬起來！聲援剴剴「遭酸作秀」 挺身反擊：這是正義

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）受虐逾3個月休克身亡，涉嫌多次施暴的保母劉彩萱與胞妹劉若琳，手段兇殘引發社會譁然，台北101董座賈永婕昨（19日）現身北院外為剴剴聲援，如今卻遭網路酸民冷言「作秀」。針對身體力行反遭曲解霸凌，賈永婕也硬起來要對酸民們一次講清楚。

賈永婕挺身為剴剴發聲，遭酸作秀發聲反擊。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

剴剴第四次開庭前，賈永婕連日來不僅在社群上釋出圖文海報明註「0319正義集結」、「剴剴戰士集合」、「惡魔不除，我們不散。」等口號，更說到做到於昨日下午1時許親臨北院外聲援，同時痛批虐童加害者應遭判處最重量刑，說到激動之處甚至當場潸然淚下。

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作為公眾人物，賈永婕以自身影響力為剴剴聲援，網友們全看在眼裡更紛紛湧進她的社群致上謝意，不過酸民們的冷言冷語也依舊未歇。針對遭網路惡意霸凌，賈永婕今則霸氣反嗆「記者說有人批評我作秀！那就是要做大秀！這是公民正義！」同時再發聲強調「虐童者最重量刑」、「不能再有下一個剴剴」。

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