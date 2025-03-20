賈永婕為剴剴再發聲 譙爆惡保母以虐為樂「死刑已很人道」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）受虐逾3個月休克身亡，涉嫌多次施暴的保母劉彩萱與胞妹劉若琳，手段兇殘引發社會譁然，許多媽媽及民間團體成員昨（19日）皆駐足北院外聲援，台北101董座賈永婕更親臨現場為剴剴發聲，直至結束後仍氣憤難平，憤慨砲轟惡保母：「死刑對他們而言很人道！」

剴剴第四次開庭前，社群上「剴剴案不能沉」話題已逐漸發酵，賈永婕連日來不僅在自己的社群上釋出圖文海報明註「0319正義集結」、「剴剴戰士集合」、「惡魔不除，我們不散。」等口號，更說到做到於昨日下午1時許親臨現場聲援，她憤慨表示，在得知剴剴案後，無法想像人世間居然有這樣的惡魔，針對這樣虐童的行為應該要最重量刑，說到激動之處甚至當場潸然淚下。

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賈永婕為剴剴持續發聲，直言死刑對加害者已很人道。（翻攝自臉書）

賈永婕以自身是公眾人物的影響力為剴剴聲援，許多網友也都看在眼裡，紛紛湧進她的社群致上謝意，網友A道謝表示：「社會很需要像賈董一樣的公眾人物，有知名度以及聲量，同時也願意為需要發聲的團體或個體發聲。」對此，賈永婕謙虛地說：「剛好是我的中午休息時間！1:30趕回去開會，謝謝你們！」

網友B則無奈道：「一堆人罵作秀，不管真假…如果沒有名人出來聲援，媒體會放大報導嗎？大家會關注嗎？至少你做了正確的事情，沒有你出現，新聞不會如此慫動！」不過，面對酸民既無禮又無理的謾罵，賈永婕完全不以為然，「是喔有人罵作秀喔！」猶如免疫一般置若罔聞、不予置評，持續關注社會議題。

然而，網友C情緒激動痛批惡保母一家，「根本是團體虐殺的行為！」對此，賈永婕也義憤填膺直言：「一家人絕對都是共犯，社工肯定嚴重失職，一個孩子的外觀出現了這麼大的變化，怎麼可能可以輕輕放下？輕描淡寫的帶過！」她認為加害者如同變態殺人狂以虐待為樂，想到此處更是氣憤怒譙：「老實說我覺得死刑對他們而言很人道！」

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