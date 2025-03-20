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娛樂 最新消息

吳念軒昔「炒飯煙霧瀰漫」警報器大響、鄰居抗議 考丙級廚師雪恥

夏騰宏（左起）、曹佑寧、王識賢、黃河、吳念軒。（記者胡舜翔攝）夏騰宏（左起）、曹佑寧、王識賢、黃河、吳念軒。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王識賢、吳念軒、曹佑寧等人今出席客台新戲《星空下的黑潮島嶼》首映會，該劇講述白色恐怖時期，被送到綠島的政治犯「新生」，讓綠島的教育、醫療有不一樣的改變。其中吳念軒在劇中負責伙食，為了角色，他開拍前特別去考丙級廚師執照，如今拿手菜是三杯雞、炒飯等，被問交往多年的女友、《角頭》系列出品人張芷瑄對手藝的評價，他指出親友吃過都覺得不錯。

吳念軒飾演的角色在劇中負責伙食，為此他開拍前特別去考丙級廚師執照。（記者胡舜翔攝）吳念軒飾演的角色在劇中負責伙食，為此他開拍前特別去考丙級廚師執照。（記者胡舜翔攝）

但他自招一開始學做菜之際，光是個炒飯就會導致家中煙霧瀰漫，警報器大響，逼得鄰居按電鈴抗議，成品也是親友吃一口就會變臉說「飽了」、一點都無法捧場的作品，只是事隔三日，他自豪如今手藝已能辦桌。

吳念軒也提到自己在拍攝時，為了揣摩角色孤獨無依的心境，特別將自己放到孤獨的住處，「我拍戲期間，也會把戲裡面剩下的食材道具帶回去住宿的地方自己煮，下戲後繼續過著阿貴的生活。」

王識賢在劇中飾演台大醫生。（記者胡舜翔攝）王識賢在劇中飾演台大醫生。（記者胡舜翔攝）

而王識賢飾演台大醫生，台詞以日文為主，他說拍戲時會即興發揮講客語，打趣說：「看其他人講客語，嘴巴有點癢，硬要講一句！」為了角色，他把語言指導老師講的台詞錄音起來，用自己看得懂的羅馬拼音標註發音，笑說劇本是他的「葵花寶典」，會不會多語言在腦子轉不過來？他回：「我唱過台語歌和日文演歌，只要注意語調和角色情緒一樣就好。」

《星空下的黑潮島嶼》將於3月30日起每周日晚間9點播出，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，4月5日起每週六在台視播出。

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