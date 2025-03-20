晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田馥甄生日前到台南「勘景」爆驚喜！粉絲樂翻喊「來了」

田馥甄選在春分發出影片，透露去台南「勘景」。（翻攝自IG）田馥甄選在春分發出影片，透露去台南「勘景」。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄喜歡談節氣，今（20）是春分，她在社群分享影片並談到：「春分，想不想出去走走？一、二、三，我們一起。」看似沒有明確主題，但歌迷已開始騷動，興奮喊出：「六專、三巡來了！」

前幾天網路上就流傳田馥甄到台南吃蚵嗲的照片，今天她果真分享到台南四處走走的影片，並說出：「跟著馥甄去勘景，準備好了嗎？一二三我們一起！」

田馥甄出現在台南鹽田。（翻攝自IG）田馥甄出現在台南鹽田。（翻攝自IG）

影片中可以看到田馥甄分享台南的鹽田、海邊，還有夜景，粉絲則猜說，從影片種種跡象看來，她的第六張個人專輯，以及第三套巡演似乎都要動起來了，由於3月30日田馥甄將迎來42歲生日，歌迷也期待她會在生日當天公布好消息。之前田馥甄出席活動時曾透露，希望嘗試不一樣的演出形式，想要更貼近觀眾，這次去台南「勘景」究竟會做出什麼新的決定，粉絲都在等。

至於田馥甄今天公布的影片是否如歌迷猜測的「六專、三巡」要來了？經紀公司賣關子不做回應，一切等待她親自揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中