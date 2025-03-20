田馥甄生日前到台南「勘景」爆驚喜！粉絲樂翻喊「來了」

田馥甄選在春分發出影片，透露去台南「勘景」。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄喜歡談節氣，今（20）是春分，她在社群分享影片並談到：「春分，想不想出去走走？一、二、三，我們一起。」看似沒有明確主題，但歌迷已開始騷動，興奮喊出：「六專、三巡來了！」

前幾天網路上就流傳田馥甄到台南吃蚵嗲的照片，今天她果真分享到台南四處走走的影片，並說出：「跟著馥甄去勘景，準備好了嗎？一二三我們一起！」

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田馥甄出現在台南鹽田。（翻攝自IG）

影片中可以看到田馥甄分享台南的鹽田、海邊，還有夜景，粉絲則猜說，從影片種種跡象看來，她的第六張個人專輯，以及第三套巡演似乎都要動起來了，由於3月30日田馥甄將迎來42歲生日，歌迷也期待她會在生日當天公布好消息。之前田馥甄出席活動時曾透露，希望嘗試不一樣的演出形式，想要更貼近觀眾，這次去台南「勘景」究竟會做出什麼新的決定，粉絲都在等。

至於田馥甄今天公布的影片是否如歌迷猜測的「六專、三巡」要來了？經紀公司賣關子不做回應，一切等待她親自揭曉。

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