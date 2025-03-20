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娛樂 日韓

4Minute合體又少一人 泫雅婚禮全缺席

前韓團4Minute聚會，只有泫雅沒到場。（翻攝自X）前韓團4Minute聚會，只有泫雅沒到場。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團4Minute於2009年出道，是韓流二代女團代表之一，2016年解散後，5名成員各奔西東，如今僅泫雅一人依然在歌壇奮鬥。近期4Minute團圓聚會，不過少了一個人，這個人就是泫雅。

還在演藝圈闖盪的泫雅，在解散之後，其他4名團員都退追了泫雅，也沒有參加泫雅婚禮，但有全昭賢表示自己有收到喜帖，但沒去參加。

隊長南智賢在4Minute解散後，改行開健身房，被稱讚是「成功的女企業家」。（翻攝自IG）隊長南智賢在4Minute解散後，改行開健身房，被稱讚是「成功的女企業家」。（翻攝自IG）

隊長南智賢在4Minute解散後，改行開健身房，其他團員也常到她那兒運動；田祉潤則在社群網站上分享自己拜訪隊長南智賢新開的健身房，表示南智賢也學了芭蕾舞，現在可是個優秀的女企業家。全昭賢笑著說：「健身太辛苦了，下半身都快散開來，趴著休息三天才能起來呢」。

4Minute現在只有泫雅一個人還在演藝圈闖盪。（翻攝自IG）4Minute現在只有泫雅一個人還在演藝圈闖盪。（翻攝自IG）

許嘉允則移居峇里島，受到距離影響，南智賢的健身房開張時，許嘉允沒辦法到場，不過4人經常有聯絡，感情非常好。

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