剴剴案八炯支持不到場 透露「年底也將成為爸爸」

剴剴案開庭，民眾聚集在臺北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死案昨（19）第4度開庭，近千名群眾集結要求修法嚴懲。立法院民進黨團今（20日）批國民黨對此案先冷血包庇、再消費生命、甚至造謠甩鍋，民進黨團當時主張加重刑責，經朝野協商達成修法共識，而國民黨如今因害怕罷免而亂帶風向。

網紅八炯透露自己年底也將成為爸爸。（翻攝自臉書）

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網紅「八炯｣温子瑜今在社群平台發文，表示「這幾天非常多網友私訊我，請我站出來聲援凱凱（剴剴）案，甚至嗆我作秀不出來聲援是假愛台灣」。八炯透露：「年底我也將成為爸爸，自己也有兩隻貓，從小養到大，都是路邊撿來被遺棄，沒開眼的小奶貓，我也痛恨虐童或是虐待小動物的人。」

剴剴案開庭，民眾聚集在臺北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（本報資料照，記者陳志曲攝）

話鋒一轉，八炯說每個人每天的量能有限，他將全身心力放在反共與反統戰、國際相關與大罷免的行動上，實在沒有能力與時間到場支持剴剴案。八炯也指出，剴剴案已經有不少人帶頭去聲援了，他呼籲大家尊重每位KOL（意見領袖）的意願，不要許願、點菜，也不要認為別人沒有在某個議題上發聲就代表他不關心，每個人都有自己的主戰場，大家只是各自在不同的位子上分工合作。

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