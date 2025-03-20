家寧媽爆半夜悄悄奔警局 僅提1連結當證據告Andy

Andy曬出警局通知單。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy近期指控前女友家寧一家奪走頻道經營權，互撕風波持續延燒，今（20）日Andy突PO出警局通知書，證實被家寧媽提告違反個資法及妨害名譽，疑似家寧媽不滿家中印刷廠地址被挖出，半夜跑警局提告Andy。

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Andy在IG限時動態曬出警局通知單，無奈寫下「帳冊還沒來，這張通知單先來了！」可見案由是個資保護法及妨害名譽案件，消息一出令外界感到傻眼。據《壹蘋新聞網》報導，家寧媽對於家中開的印刷廠地址被外流感到不悅，才憤而半夜低調衝到工廠轄區警局提告Andy。

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據報導，家寧媽僅拿出Andy突破千萬點閱的「10年了！227萬訂閱眾量級CROWN『原來不是我的？！』」影片連結作為證據，直指內容涉嫌洩漏張家人個資且有毀謗不實之處，雖然指控證據過於粗糙，但警方只能先行受理，待其日後再補足證據。

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