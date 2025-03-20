家寧在家被控制！ 好友曝「分手超慘內幕」：惡魔是她媽

家寧被爆在家一直被控制。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師控訴，前女友家寧一家奪權，讓自己經營10年的心血付諸流水，雙方隔空互槓多日，今（20日）更傳出Andy挨告的消息。對此，與家寧有共同好友的祈錦鈅爆料，家寧一直被控制，直指「惡魔終究是還是她媽媽」。

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祈錦鈅今天在IG限時動態表示，自己認為家寧蠻可悲的，在家沒有任何話語權，一直受控制，「分手前，連自己的愛人都無法保護；分手後，也只能默默困在媽媽的控制下。」她坦言，家寧比大家想得更加懦弱，「畢竟最終那個惡魔還是她媽媽。」

祈錦鈅直指「那個惡魔還是她（家寧）媽媽。」（翻攝自IG）

祈錦鈅直言，自己覺得家寧並非完全無辜，原因是太孬了，「她的懦弱便助長爸媽的貪婪，她的沉默也傷了安迪的心。」她點出Andy的聲明從頭到尾都沒有罵家寧，說明對於前女友在旁邊默不作聲非常心寒。

祈錦鈅心疼家寧被長輩情勒。（翻攝自IG）

祈錦鈅說，台灣社會有許多被長輩情勒（情緒勒索）的小孩，因此十分心疼家寧，「但是助紂為虐，何嘗不是罪過。」

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