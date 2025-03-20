Andy老師訂閱超越《木曜4》 百萬YouTuber大洗牌

（左起）阿滴、Andy、Joeman的YT頻道訂閱都破百萬。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTube頻道《眾量級CROWD》Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營10年的心血被張家整碗端走，家寧委任律師發表聲明，強調自己跟Andy一樣拿月薪、獎金，還說新頻道也不會交由群海娛樂負責。不過，事件不斷延燒，Andy收穫不少網友支持，個人頻道已經突破200萬訂閱，也造成「百萬YouTuber俱樂部」大洗牌，目前Andy頻道訂閱超過232萬，《反骨男孩》的162萬訂閱已經看不到Andy車尾燈、超越邰智源領軍的《木曜4超玩》231萬訂閱，不斷往前三強邁進。

YouTube頻道《眾量級CROWD》Andy（右）開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營10年的心血被張家整碗端走。（翻攝自臉書）

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後勁無窮的Andy現在已經快追上台灣YouTuber「蔡阿嘎」256萬訂閱、「Joeman」268萬訂閱、「阿滴英文」283萬訂閱。《眾量級CROWD》目前訂閱200萬，且隨時有可能跌出200萬大關。不過，撇開訂閱數不說，《重量級CROWD》想接到業配已經不可能，隨著男女主角雙雙個開新頻道，下次上架影片也遙遙無期。

酷（後，白T恤）和法國高中生的台灣行影片很受歡迎。（翻攝自臉書）

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Andy接下來要面對的挑戰就是影片流量，不過《眾量級CROWD》過去吸粉原因就是影片內容有趣、生動。在YouTube界每部影片點閱都不錯的有「HOOK」，近期每部影片都可以穩定破百萬；訂閱人數剛破200萬的《Ku's dream酷的夢》在法國高中生加持下，也經常有點閱破百萬之作，還有很多訂閱者都很期待可以快一點看到馬丁、佳彬、瑪雅、奧莉莉亞還有盧卡斯在台灣的體驗。

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