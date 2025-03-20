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娛樂 音樂

《轟18伶仃》原唱出現了！夜店創驚人紀錄 成為天團師弟

〔記者張釔泠／台北報導〕「本土天團」玖壹壹所屬「混血兒娛樂」宣布簽下來自台中的新生代歌手「LilHAO」，他的代表作《轟18伶仃》結合抖音與短影音的推波助瀾，迅速在嘻哈圈內掀起熱潮，成為各大夜店 DJ 爭相播放的熱門單曲。他回憶起最難忘的演出時刻：「剛發完《轟18伶仃》的第一場演出，那時候夜店擠滿了1000多人，連呼吸都困難，那種氛圍讓我至今都難以忘懷。」更因為一年內百場演出的驚人紀錄，被封為「夜店王子」。

LilHAO一年有百場演出。（混血兒提供）LilHAO一年有百場演出。（混血兒提供）

被問及為何選擇加入混血兒娛樂時，LilHAO笑著表示：「其實壓力蠻大的，但壓力大代表挑戰性也高！我想創作更多好玩、有創意的 HIT SONGS。」他從小聽著玖壹壹的音樂長大，這次能與他們同門，對他來說既是夢想成真，也是一個全新的開始。此外，LilHAO 也特別強調，他與混血兒娛樂的緣分不僅來自對音樂的熱愛，也與家鄉情懷密不可分。「公司在台中，而我也熱愛台中，熱愛自己的出生地，這讓我覺得這裡就是最適合我的地方。」

LilHAO擁有高顏值與親和力，在年輕族群間人氣飆升，但他自己卻謙虛地表示：「我不算帥啦，只是長得白淨乾淨而已。」談到粉絲們的熱情，他分享了一次特別的經歷：「有一次表演時，一位阿姨直接衝上台勾著我唱歌，當下真的有點驚訝！」但比起瘋狂行為，LilHAO 認為最令他感動的是粉絲們送的禮物：「大家都很用心準備，我現在都還好好收藏著。」

LilHAO被封為「夜店王子」。（混血兒提供）LilHAO被封為「夜店王子」。（混血兒提供）

在加盟混血兒娛樂之前，LilHAO 就已與夥伴 c8ight陳全推出話題新曲《早上沒事 晚上台中市》。這首作品不僅充滿趣味性，更蘊含深層意涵，「長大的人，要對自己負責任。」此外，歌曲還特別收錄了女神張員瑛與王心凌的名字，展現出創作巧思。

LilHAO代表作《轟18伶仃》爆紅。（混血兒提供）LilHAO代表作《轟18伶仃》爆紅。（混血兒提供）

成為玖壹壹的師弟後，LilHAO 也向前輩學到了許多。他特別提到健志的一句話讓他印象深刻：「歌不一定要很嘻哈，但生活一定要。」對此，他深有體會：「我想，他指的『生活嘻哈』就是要努力賺錢，去照顧身邊的朋友與家人。」

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