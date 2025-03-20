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娛樂 電影

影帝狂做惡夢曬恐怖塗鴉全網嚇爛 張家輝入戲深苦喊「放過我啦」

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝張家輝自導自演恐怖新片《贖夢》，集合《九龍城寨之圍城》男神劉俊謙、《尚氣與十環傳奇》陳法拉以及《周處除三害》袁富華同台飆戲，從開拍之際就話題不斷。張家輝更以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads，不僅入戲太深狂做惡夢，更秉持「不能只有我夢到」的精神，曬出多張毛骨悚然的惡夢塗鴉，恐怖程度嚇爛網友。

張家輝在《贖夢》飽受惡夢所苦不敢入睡。（甲上提供）張家輝在《贖夢》飽受惡夢所苦不敢入睡。（甲上提供）

《贖夢》海報、預告駭人驚悚值拉滿，發布之後引發熱烈關注，並獲包括義大利烏迪內遠東影展、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節、馬來西亞國際電影節、德國奇幻電影節、法國詭奇電影節等國際影展好評盛讚，更勇奪英國曼徹斯特Grimmfest電影節最佳導演獎，獲評審團特別表揚「最佳驚嚇電影」、「最佳視覺及特殊效果」。

張家輝4度自導自演《贖夢》，好評橫掃全球各大影展。（甲上提供）張家輝4度自導自演《贖夢》，好評橫掃全球各大影展。（甲上提供）

歐美日韓影迷對該片驚嚇聲不斷，直呼張家輝將「惡夢」徹底搬上大銀幕，他則表示《贖夢》正是以他個人的做夢經驗來編劇，配合恐怖驚悚的方式呈現，帶出因果報應與警世作用，語帶玄機表示：「觀看電影後的你，會暗地想起自己的什麼過去呢？祝你一生問心無愧。」

張家輝以《贖夢》角色「蔡辛強」開設Threads帳號，不少恐怖塗鴉令網友嚇爛。（翻攝自Threads）張家輝以《贖夢》角色「蔡辛強」開設Threads帳號，不少恐怖塗鴉令網友嚇爛。（翻攝自Threads）

身兼多職的張家輝為了宣傳不遺餘力，除以「蔡辛強」為名開設Threads帳號與網友交流，先前還打扮成蔡辛強的模樣在地鐵上累到睡過頭被網友偷拍，網友還訝異直呼：「朋友搭地鐵碰見張家輝！？真的假的啦？」但因為造型較為落魄，不少人無法斷定，反倒引起一波熱烈討論。

隨後「蔡辛強」再度現身親回留言串揭曉答案，以無奈口氣回應「都已經睡不著了，搭車睡覺還要被人偷拍」，還特地以有氣無力的聲音錄製留言：「不好意思，可不可以刪掉啊？影響到我啦。」極為新鮮、生活化的宣傳方式展現大明星張家輝最為平易近人的一面，瞬間在網路上爆紅，蔡辛強的Threads創帳號僅2週，已迅速漲粉近5萬人。

有民眾拍到張家輝以《贖夢》「蔡辛強」的裝扮搭地鐵睡著的照片，在全網瘋傳。（翻攝自Threads）有民眾拍到張家輝以《贖夢》「蔡辛強」的裝扮搭地鐵睡著的照片，在全網瘋傳。（翻攝自Threads）

《贖夢》敘述劉俊謙飾演的文醫生擅長挖掘病患最深層的秘密，甚至不惜違規介入患者生活試圖導正。他偶然搭上由張家輝飾演的夜班計程車司機蔡辛強的車，發現其舉止不尋常，原來蔡辛強飽受惡夢所苦不敢入睡，他近乎瘋狂的妻子堅信他們被鬼纏身，家內外貼滿詭異符咒，成日擔驚受怕、疑神疑鬼。

文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查過程中怪事不斷，駭人真相即將一一揭開。《贖夢》將於4月11日在台上映。

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