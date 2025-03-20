晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

中國「盜看韓劇」還評9.4高分 韓學者轟：不知羞恥

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇苦盡柑來遇見你》是Netflix原創劇集，講述1950年代濟州島上的率直女孩與勤奮男孩命運交會，譜出延續一生的故事，一上線就登上多個國家的榜首。沒想到該劇遭中國整碗端走，甚至在平台「豆瓣」評分高達9.4分，讓韓國學者忍不住痛批，中國人看盜版的行為已成為日常，「不知羞恥」。

韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU（左）、朴寶劍主演。（翻攝自IG）韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU（左）、朴寶劍主演。（翻攝自IG）

《苦盡甘來遇見你》是Netflix的原創劇集，然而，中國無法使用Netflix，因此民眾如果想追劇，只能透過盜版管道。值得注意的是，中國的戲劇平台「豆瓣」近日被發現公布了《苦盡甘來遇見你》的相關評分，這部劇以9.4的高分登頂韓劇榜首，且有近3萬條留言評論，由此可知，有大量中國觀眾已經觀看了這部劇。

對此，南韓誠信女子大學教授徐坰德於IG發文表示，《苦盡甘來遇見你》在全球掀起極大的關注，但在中國卻因非法觀看問題陷入困境，直指豆瓣平台已經創建該劇的評論頁面，且目前約有三萬多條評論發布。

徐坰德怒批，Netflix在中國沒有提供服務，因此「盜看」已經成為日常現象，先前《魷魚遊戲》也是相同的情況，更誇張的是，似乎沒有人對此感到羞恥。他也呼籲，中國網友應該停止宣稱「韓國竊取中國文化」，先學會尊重其他國家的文化。

在 Instagram 查看這則貼文

서경덕（@seokyoungduk）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中