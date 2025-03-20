中國「盜看韓劇」還評9.4高分 韓學者轟：不知羞恥

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《苦盡柑來遇見你》是Netflix原創劇集，講述1950年代濟州島上的率直女孩與勤奮男孩命運交會，譜出延續一生的故事，一上線就登上多個國家的榜首。沒想到該劇遭中國整碗端走，甚至在平台「豆瓣」評分高達9.4分，讓韓國學者忍不住痛批，中國人看盜版的行為已成為日常，「不知羞恥」。

韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU（左）、朴寶劍主演。（翻攝自IG）

《苦盡甘來遇見你》是Netflix的原創劇集，然而，中國無法使用Netflix，因此民眾如果想追劇，只能透過盜版管道。值得注意的是，中國的戲劇平台「豆瓣」近日被發現公布了《苦盡甘來遇見你》的相關評分，這部劇以9.4的高分登頂韓劇榜首，且有近3萬條留言評論，由此可知，有大量中國觀眾已經觀看了這部劇。

請繼續往下閱讀...

對此，南韓誠信女子大學教授徐坰德於IG發文表示，《苦盡甘來遇見你》在全球掀起極大的關注，但在中國卻因非法觀看問題陷入困境，直指豆瓣平台已經創建該劇的評論頁面，且目前約有三萬多條評論發布。

徐坰德怒批，Netflix在中國沒有提供服務，因此「盜看」已經成為日常現象，先前《魷魚遊戲》也是相同的情況，更誇張的是，似乎沒有人對此感到羞恥。他也呼籲，中國網友應該停止宣稱「韓國竊取中國文化」，先學會尊重其他國家的文化。

在 Instagram 查看這則貼文 서경덕（@seokyoungduk）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法