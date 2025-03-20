戲如「狗」生？《被告汪星人》狗咬人訴訟案巧撞台灣社會案件

《被告汪星人》由莉蒂西亞杜希首度自編自導自演。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣近日發生比特犬咬人咬傷人事件，電影《被告汪星人》正巧描述一場「狗咬人，人告狗」的訴訟案，可說是戲如「狗」生。該片由曾以《沒人愛小姐》獲法國凱薩獎提名的莉蒂西亞杜希初執導筒，現實中比特犬的事件在各大新聞引起關注，片中同時飾演狗狗辯護律師的莉蒂西亞先前受訪也提到，「應該先了解狗狗咬人背後的動機」。

自編自導自演《被告汪星人》的莉蒂西亞曾以《沒人愛小姐》中熱情奔放、古靈精怪又溫柔善良的「沒人愛小姐」寶拉爆紅，之後又在電影《情慾告白》中上演大膽的禁忌之愛，也曾於《不離職冒險王》變身極地科學家，演技備受肯定。這次他除了編導《被告汪星人》，更親自演出片中狗狗「宇宙」的辯護律師艾薇兒，除了透露靈感取材自法國真實寵物訴訟案，更自爆這部關於「狗」的電影，起源竟跟「馬」有關！

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《被告汪星人》中飾演「宇宙」的神犬Kodi獲得坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎。（双喜提供）

莉蒂西亞透露，這部關於「狗」的電影，其實始於一部關於馬的舞台劇，原來她曾在舞台劇《憎恨》（Hate）中與一匹馬同台演出，引起了瑞士製片人里昂內爾拜耶的注意，她說當時里昂內爾對她說，「如果你能和一匹馬一起演舞台劇，那你也能導演一部電影」，讓她相信了，沒想到後來超疑惑，「因為這兩者根本完全不同！」

片中除了獲得坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎的神犬Kodi，莉蒂西亞也在演員和導演的身分間自在穿梭，鏡頭前帶來的充沛活力，鏡頭後面則展現真正自信，將「狗狗審判」這個有點奇特但又引人入勝的故事，以輕快諷刺、兼具逗趣和莊重的方式呈現出既有趣又富有哲理的調性。

莉蒂西亞杜希親自演出《被告汪星人》中狗狗的辯護律師艾薇兒。（双喜提供）

提到親自飾演片中狗狗「宇宙」的辯護律師艾薇兒，莉蒂西亞坦言從未認真考慮找別人來演這個角色。「也許這樣想不太好，但這就像影集《邋遢女郎》，你能想像除了菲比沃勒布里奇之外還有別人來演她嗎？尤其我對這個角色的思維方式和她看世界的方式瞭若指掌！」

近日台灣傳出有比特犬咬傷人的事件備受關注，尤其「寵物犬與飼主之間是誰的問題」掀起熱議，電影《被告汪星人》的劇本靈感也來自一名狗主人因其愛犬行為不當而被送上法庭的真實案件。經過莉蒂西亞改編，審判對象直接變成狗狗本身，除了動物權利，也探討了女性在現代社會中的地位。

莉蒂西亞表示，片中人類試圖馴化狼，讓牠變得「更溫順、更可愛」的想法，其實與社會對女性行為的期待很相似，「我覺得女性必須符合社會所期望的某種形象，但這完全不是我的本性，這也是片中狗狗『宇宙』的處境，牠咬人是因為牠要保護自己的食物，就像狼會做的一樣，『被社會接受』或是『什麼是可以接受的』，這些問題對我來說都很重要。」

電影描述莉蒂西亞杜希飾演的律師艾薇兒滿腔熱血卻屢戰屢敗，為了挽救岌岌可危的職業生涯，她接下一個看似不可能的任務：為一隻因咬傷人而面臨安樂死危機的狗狗「宇宙」辯護。 這場史無前例的狗狗審判，不僅是對法律的挑戰，更是對社會倫理的拷問。《被告汪星人》將於4月2日春假連假正式在台上映。

《被告汪星人》預告片：

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