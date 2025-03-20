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娛樂 最新消息

《橫豎研究所》點名台灣 暫停揭露金秀賢惡行

金秀賢（左）疑與已故金賽綸在她未成年時交往，成為韓網關注話題。（翻攝自YouTube）金秀賢（左）疑與已故金賽綸在她未成年時交往，成為韓網關注話題。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢捲入與已故女星金賽綸戀情風波，率先爆料金秀賢疑似與未成年時期金賽綸交往的YT頻道《橫豎研究所》，19日以多國語言向世界直播喊話，台灣也包括在內。

《橫豎研究所》在直播表態握有數千則金秀賢惡行與證據，但考慮到南韓總統尹錫悅彈劾案的裁決結果可能在近日公布，決定先暫停爆料，改以關注政治新聞。

昨天《橫豎研究所》在最新發布直播未再爆料金秀賢相關勁爆內容，但以多國語言宣布暫時休戰，其中包含台灣，並表示將在南韓總統尹錫悅彈劾案裁決結果出爐後，再披露金秀賢惡行和其他相關證據。

橫豎研究所》公告如下：

您好台灣觀眾：
我們橫豎研究所將盡最大努力揭露女演員金賽綸的悲慘死亡。
然而，尹錫悅總統的彈劾審判指日可待，因此我們必須關注這方面。
因此，請理解我們暫時將繼續報導政治新聞作為主要新聞。
我們有數千條金秀賢的惡行和其他罪犯的證據。
我們隨時準備揭露金秀賢的罪行，請繼續關注我們的廣播。
此外，如果您也大聲反對彈劾尹錫悅總統，我們將盡最大努力播放。
我很感激。

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