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中島健人來台嗑40顆小籠包！學生見他吃學餐驚呼：是本人

中島健人來台與《我在平行時空戀上妳》的預告片合影，直呼很厲害。（翻攝自IG）中島健人來台與《我在平行時空戀上妳》的預告片合影，直呼很厲害。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男星中島健人最近出沒在台北各地，被粉絲直擊，引發討論。昨天（18日）他還在IG上分享與主演電影《我在平行時空戀上你》預告的合影，另類為自己宣傳。

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中島健人此行來台現蹤台北，不但現身龍山寺、雙連市場、十分放天燈，還到北藝大與學生交流，讓學生驚呼「是本人！」甚至品嚐台灣味學餐，引來網友嘖嘖稱奇。中島健人在IG上也透露，品嚐了小籠包、蝦仁炒飯等料理，還爆料一個人就吃了40個，胃口不小。

中島健人來台品嚐小籠包、蝦仁炒飯，還與茶飲合照。（翻攝自IG）中島健人來台品嚐小籠包、蝦仁炒飯，還與茶飲合照。（翻攝自IG）

儘管與milet一同主演的電影《我在平行時空戀上你》即將在台灣上映，不過據悉此行來台拍攝節目的中島健人行程滿檔，抽不出時間接受訪問宣傳電影。不過中島健人仍十分敬業，趁著在台期間，還特地與電影預告合影，忍不住大喊「好厲害啊」，對於電影在台灣上映嘖嘖稱奇。《我在平行時空戀上妳》在4月2日在台上映。

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