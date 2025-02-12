《咒術迴戰》神曲他唱的！木谷竜也5月來台開專場

木谷竜也即將在5月來台開專場演唱會。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本暗黑系搖滾才子木谷竜也（Tatsuya Kitani）今天（12日）正式宣布將於今年展開首次亞洲巡演，插旗香港、台北、曼谷、首爾等四大城市，其中台北場確定於5月3日（六）在Legacy TERA登場。

木谷竜也畢業於東京大學文學系，主修思想文學，是真正的文藝青年。他將對文學與美學的深厚熱愛融入音樂創作，作品唱詞中時常探討「生死無常」與「醜惡地掙扎求生」，因此展現出獨特的黑暗色彩。

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他於2014年接觸VOCALOID，並以「こんにちは谷田さん（你好谷田先生）」的名義在影音分享平台上發表作品，透過與眾多創作者的交流與合作，逐漸形塑出自己「不受限」的音樂風格。

自2017年起，木谷竜也不僅以作曲家身份為神谷浩史、LiSA、WEST.、SUPER EIGHT、星街彗星等知名歌手與團體提供樂曲，也同步發展個人音樂活動。

他曾擔任動畫《路人超能100 II》主題曲演唱樂團「sajou no hana」的貝斯手，並且長期身兼知名樂團「Yorushika」的支援貝斯手，活躍於多個領域，展現出個人兼容並蓄、層次卓越的音樂才華。

自2020年正式出道後，木谷竜也接連為多部熱門動畫獻唱主題曲，包括日本電視動畫《和平世代的韋駄天們》片頭曲《聖者的前進》、2022年《BLEACH死神 千年血戰篇》片頭曲《SCAR》，以及2023年《咒術迴戰》「懷玉・玉折篇」片頭曲《青之居所》。

其中《青之居所》一曲更在全球掀起熱潮，累計串流播放次數現階段已突破3億次大關，讓他首次登上NHK紅白歌合戰，實力備受肯定。

2024年，木谷竜也與偶像歌手中島健人組成神秘音樂團體「GEMN」，為現象級動畫《【我推的孩子】》第二季獻唱主題曲《Fatal》，憑藉洗腦旋律與極具個人特色的嗓音引發社群媒體用戶爭相瘋轉模仿，人氣再創巔峰。

繼去年受金音獎邀請來台獻唱引發樂迷搶票，2025年除將參與海外音樂祭，如今他宣布將於5月舉辦首次台北專場演唱會，正式啟動亞洲巡演的征程。

「Tatsuya Kitani Asia Tour 2025」演唱會門票售價NT$ 2800，採實名抽選制，將於2025年2月17日（一）下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於2月21日（五）公布抽選結果。若有剩餘票券，將於3月5日（三）中午12點進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART的官方社群。

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