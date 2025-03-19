琳妲現身北院聲援剴剴案 怒轟：憑什麼用人民錢養惡魔？

樂天女孩琳妲（林羿禎）現身北院為剴剴案發聲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴遭保母凌虐致死，保母劉彩萱及胞妹劉若琳早有案底，涉嫌多次暴力，手段十分兇殘。今（19）日法院第4次開庭，許多民眾到場聲援，樂天女孩琳妲（林羿禎）也現身北院為剴剴案發聲，並怒轟：「憑什麼用人民納稅的錢來養惡魔？」未到場支持的網友紛紛認同，直呼這對剴剴太殘忍，他已經沒有機會為自己捍衛權利了，應讓罪人得到該有的處罰。

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琳妲連發多篇IG限時動態呼籲大家，希望大家不要漠視剴剴案。（翻攝自IG）

琳妲也在社群平台上心痛表示：「請不要不敢關注剴剴案件，我知道看了可能心情會很痛苦，但是我們一定要趁現在還能盡一份心力的時候去關注這些議題」、「不管我做這些有沒有用，有沒有效，我都會努力。如果選擇漠視，就一定會有更多受害者！」她呼籲大家要聯手保護這個社會，創造一個能讓孩子安心生活的環境，權益並不會從天上掉下來，兒童的權益還須靠大人的幫助，希望大家不要有事不關己的心態。

男童剴剴在2023年底被送至醫院，到院搶救後宣告不治，這才爆發出他被保母凌虐致死的事件，剴剴被發現全身是傷，不僅營養不良、牙齒斷裂、手指甲被拔除，連生殖器都被燒到焦黑，令網友心碎萬分，直言：「保母罪大惡極！怎忍心用如此兇殘的手段對待一位只有1歲的孩子？」保母二人先前原有承認犯下罪行，未料，在今年2月初開庭時卻又翻供，聲稱自己是無辜的，絕無犯罪，引起台灣民眾一片罵聲。

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