《橫豎研》證據連環爆 金秀賢本人現況曝光

韓星金秀賢捲入和已故女星金賽綸的戀愛風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢捲入和已故女星金賽綸的戀愛風波，遭自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）及女方遺屬控訴兩人是在金賽綸未成年時交往，金賽綸生前還遭到金秀賢公司追討7億韓圜（約新台幣1583萬元）賠償金，不過金秀賢全盤否認，僅在橫豎研公布「金秀賢下半身消失」照片後認了曾經和金賽綸戀愛，但強調兩人交往時金賽綸已成年。韓媒《Newsen》及MBC《Good Day》工作人員也透露金秀賢目前真實狀況。

金秀賢依約參加GD節目《Good Day》錄影。（翻攝自X）

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先前GD節目《Good Day》錄影，金秀賢頂著壓力前往攝影棚，並向現場藝人、工作人員挨個道歉，當時就傳出他因「雙金事件」深陷輿論抨擊聲浪，整個人看起來非常憔悴，心情也相當低落。隨著手頭代言一個個切割、Disney＋宣布新戲《山寨人生》暫不上架……種種打擊迎面而來，堪稱金秀賢出道17年以來最大危機。韓媒指出金秀賢目前由家人陪伴，並全力阻止他接觸事件相關新聞、影片。

金秀賢在《橫豎研》連環爆料之下，承受高度心理壓力。（翻攝自YouTube）

金秀賢在《橫豎研》連環爆料之下，承受高度心理壓力，韓媒亦稱金秀賢在響起前女友（金賽綸）同時，內心也充滿憤怒、悲傷、孤獨、委屈等各種情緒糾結，有媒體認為即使如此，金秀賢仍認為自己所承受的無法與金賽綸及其遺屬所經歷的痛苦相提並論，所以更無法表達自己的苦衷，內心充滿挫敗感。

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隨著《橫豎研》爆料不斷加碼，外界對金秀賢的印象愈來愈糟。（翻攝自YouTube）

韓媒也透露，金秀賢在《橫豎研》爆料事件時，馬上就將自己握有的資訊及已知狀況告訴公司GoldMedalist，全權由公司處理，自己並未參與後續應對。經紀公司雖試圖緩解狀況，無奈《橫豎研》、金賽綸遺屬、社會大眾輿論並未被安撫，反而隨著《橫豎研》爆料不斷加碼，對金秀賢的印象愈來愈糟。

壓垮駱駝最後一根稻草是《橫豎研》公布金秀賢裸著下身洗碗的照片。（翻攝自YouTube）

壓垮駱駝最後一根稻草是《橫豎研》公布金秀賢裸著下身洗碗的照片，GoldMedalist態度立刻轉變，不但頻頻發出聲明，並喊出提告。韓媒指金秀賢私照未曝光前，公司原本想提供金賽綸家屬慰問金進行和解，《橫豎研》公開私照後，GoldMedalist擔憂即使釋出善意，倘若對方拒絕慰問金，還會反被外界質疑想用金錢私了。

GoldMedalist也在3月20日針對《橫豎研》、自稱金賽綸阿姨的女性，以涉嫌違反性暴力特別法向警方報案。

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