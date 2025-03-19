張惠妹台東部落現蹤 混血男神招了：特別又難忘

混血男神鳳小岳和台東緣分甚深。（台東縣政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蛋堡、混血男神鳳小岳將在「2025年東浪嘉年華」開唱，鳳小岳和台東緣分甚深，過去他就常到台東看表演，也曾到天后「阿妹」張惠妹的部落參加活動。

鳳小岳分享：「像是去鐵花村聽萬能青年旅店、Suming舒米恩的音樂節，臺東給我的印象一直和音樂緊緊相連，每次來這裡都覺得心很自由、很放鬆。」

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鳳小岳曾參加過阿妹部落的活動，和族人手牽手跳舞，「那一刻真的非常感動，大家彼此的連結還有音樂帶來的力量，讓我印象深刻，這次自己有機會站在台東的舞台，心裡興奮也充滿期待，我會用最真誠的音樂和大家分享，讓這個夜晚變得特別又難忘。」

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由台東縣政府主辦的「2025年東浪嘉年華」5月17日至18日於台東縣卑南鄉的杉原灣舉行，今壓軸公布兩大「聲」力軍，還有金曲歌王蛋堡助陣。

蛋堡表示：「印象中只有到台東演出過一次，已經有點模糊了，相信這一次會留下美好的回憶；也希望有機會好好坐下來看海，欣賞平靜的美景。因此我會選擇一些比較舒服、適合海邊的曲目給大家。」

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