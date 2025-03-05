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娛樂 最新消息

離婚3年不藏了！魏如萱許願遇到沙灘帥哥

〔記者張釔泠／台北報導〕由臺東縣政府主辦的「2025年東浪嘉年華」將在5月17日至18日於臺東縣卑南鄉的杉原灣舉行，首波公布陣容包括金曲歌后蔡健雅、魏如萱、金曲樂團滅火器、金曲新人洪佩瑜、吳獻Osean等。蔡健雅曾到台東拍旅遊Vlog，難忘海邊的空氣和海浪聲；魏如萱則期待能看到在打沙灘排球的陽光帥哥。

2025年東浪嘉年華，公布陣容包括金曲歌后蔡健雅、魏如萱（左）。（台東縣政府提供）2025年東浪嘉年華，公布陣容包括金曲歌后蔡健雅、魏如萱（左）。（台東縣政府提供）

歌手們對於到臺東演出都不陌生，魏如萱上次來是跨年晚會，因為演出結束要馬上趕機搭回台北，怕行程延誤：「超級緊張，好險最後有趕上！」吳獻同樣難忘來台東唱跨年：「台下人非常多，也很熱情，那應該是我最緊張的一次演出了，我永遠不會忘記。」

魏如萱曝上次來台東是跨年晚會。（台東縣政府提供）魏如萱曝上次來台東是跨年晚會。（台東縣政府提供）

蔡健雅的「台東印象」很特別：「2019 年我們做了一系列的旅遊Vlog《給世界最好的你》，拜訪在台灣不同城市落地生根、追著夢想的朋友，台東是拍攝的第一站。」當時她跟一對在台東開義大利私廚的德國夫婦學做披薩、品嚐用當地天然食材做的料理，還去學炒海鹽，整趟行程收穫滿滿。

「2025年的東浪嘉年華」除了精彩的沙灘音樂會有歌手演出，白天也安排了豐富的海陸活動，現場還有海洋慢市集，魏如萱說：「如果帶著兒子，我想跟他一起體驗親子沙雕；如果只有我，我會參加沙灘排球挑戰賽，在場邊看有沒有陽光的排球帥哥。」

蔡健雅曾到台東拍旅遊Vlog。（台東縣政府提供）蔡健雅曾到台東拍旅遊Vlog。（台東縣政府提供）

臺東給人的最大印象除了美景、美食，還有悠閒、慢活的生活步調，蔡健雅呼籲來參加的朋友把手機收起來，用看的、觸摸的；深呼吸、打開毛孔豎起耳朵跟當下所看到的事物和環境做連結。魏如萱認為「慢活」是一種對自己的提醒。吳獻說：「 我覺得慢活不只是節奏上的慢，而是放下對任何事的預期，在那個當下，不管什麼狀態都是最適合自己的。把自己打開，讓經歷的一切流過自己的感覺。 」

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