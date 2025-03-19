台東4月辦電音派對 邀韓國電音和尚嗨翻森林公園

台東縣府今天舉辦電音派對啟動儀式，宣告將在4月19日嗨翻森林公園。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府今年舉辦第五屆的電音派對，將於4月19日下午兩點一路蹦跳到晚上10點，邀台灣及韓國DJ在森林公園共同炒熱氣氛，其中韓國電音和尚日進大師也受邀到場表演。

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台東縣政府今天下午舉行電音派對記者會，曾獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的葛西瓦到場共襄盛舉，葛西瓦對於能夠與世界頂級的DJ同台非常興奮，也預告將攜手所有頂尖音樂人為來到台東的朋友們創造與眾不同的音樂體驗。

縣政府民政處同步官宣今年演出的夢幻卡司有來自韓國的電音和尚日進大師、有著音樂魔術師之稱的韓國音樂鬼才JASON、擁有全球超過百場各大電音節演出經驗的A-DA、以活力動感著稱的甜心Molly、台東之光女神JANICE、亞洲百大女DJ甜辣系動感女神Victoria以及連續入選PYRO百大MC的MC-KTWO。

民政處說，「2025 MONSTER E-TIYALAND」電音派對，除了重量級DJ及金曲獎歌手做為派對亮點之外，長達8小時的派對中也邀請在地知名表演團體海盜娛樂以及V字輩演出，海盜娛樂為台東當地最熱門的嘻哈及舞蹈團體之一，V字輩以原住民排灣族語言及部落古調創新嘻哈音樂，將為大家呈現台東獨有的在地特色音樂。

電音派對除了舞台上帶來精彩互動之外，縣政府也將在森林公園周邊區域規劃創意滿分的FUN MUSIC放肆市集派對、DIY即時紋身裝置、草地蹦野迪、泡泡秀、氣球互動舞蹈表演等。

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