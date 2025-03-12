台澳混血女星愛台灣！放棄法律學位 終於拿到身分證 「複雜過程」曝光

Cait Lin目前是爵士樂團「中庸 Zy The Way」主唱，也是ICRT的DJ。 （Cait Lin提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台澳混血歌手「Cait Lin」凱琳推出單曲〈跟隨你的愛 In Love’s Freedom〉，來自澳洲、現居台北的她 ，秉著對音樂及這片土地的熱愛，在7年前選擇留在台灣發展音樂事業，甚至取得台灣身分證，新歌選在白色情人節前夕發行，寫下她現階段的感情觀之餘，也將「愛」視為放手並尋找自由的力量。

Cait Lin從小就吸收兩地多元文化，她在台灣曾有過短暫的就學經歷，而後隨著父母工作的緣故再回到澳洲，並完成大學學業，主修爵士聲樂。直到7年前，凱琳決定移居台北，並開始發展自己的音樂事業，目前是爵士樂團「中庸 Zy The Way」主唱，也是ICRT的DJ。

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Cait Lin七年前決定來台發展。（Cait Lin凱琳提供）

正式踏入華語流行音樂的第一首單曲〈跟隨你的愛 In Love’s Freedom〉，邀請陳華填詞，並由嚴爵譜曲且擔任製作人，Cait Lin分享與嚴爵相識多年，當初透過音樂人朋友介紹認識，嚴爵曾多次到Jazz Club觀賞Cait Lin的現場演出，並持續關注她參與的音樂作品，也對Cait Lin的聲音技巧、音色相當欣賞，直至這次總算正式合作。

提到「愛」，Cait Lin表示除了另一半，家人的愛對她來說難能可貴，從小就在不同文化環境下成長的她，在7年前決定搬到台北追求音樂事業，「我的家人當時並不太支持我，包括我來自台灣的母親。」原來當時Cait Lin已同步錄取了澳洲頂尖大學的課程，花了三年學習法律的她，卻打算放棄這一切在台灣重新開始。然而如今回首，家人對Cait Lin今天的成就感到無比驕傲。

Cait Lin去年拿到台灣身分證。（Cait Lin凱琳提供）

Cait Lin甚至在2024年拿到台灣的身分證，她分享心情：「住在這邊這麼久了，真的覺得自己完全是台灣人了，卻一直沒有歸屬感，也想代表台灣到國外演出或參加任何比賽、活動；這些都成為了我的動力。」為了取得身分要搜集完整的資料及證明，從小跟著爸爸在各地生活的她，為此在短短六個月內飛往海外四次，包括三次新加坡及一次愛爾蘭，因此這一切對她來說得來不易，現在所擁有的一切都是因為家人、朋友們無私的愛帶給她勇於追逐的力量。

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