晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

戴資穎變身廚房菜鳥！切香菇「握拍式」出招 陳美鳳秒變小粉絲

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣羽球天后戴資穎昨現身《美鳳有約》，與時尚天后陳美鳳同台下廚，意外展現廚藝初體驗，陳美鳳興奮迎接小戴，甚至前一晚失眠，特別準備潮牌小娃娃送給她，瞬間化身小粉絲；戴資穎笑說最開心的是她的阿嬤，因為阿嬤是美鳳姐的忠實粉絲，最愛看她的八點檔作品。

戴資穎（中）上陳美鳳（左）節目下廚，右為林姿佑。（民視提供）戴資穎（中）上陳美鳳（左）節目下廚，右為林姿佑。（民視提供）

節目中，戴資穎與林姿佑一起料理「煨娃娃菜」，當林姿佑要她幫忙切香菇時，她還緊張詢問：「要切多大塊？可以先示範嗎？」笑翻眾人。林姿佑則幽默指導：「切得像網球拍的格子大小就行！」戴資穎用握球拍的方式拿菜刀，一刀刀穩定下切，展現世界級專注力，讓大家驚呼：「果然是金牌選手，高EQ無敵！」

陳美鳳（右）送戴資穎娃娃。（民視提供）陳美鳳（右）送戴資穎娃娃。（民視提供）

《好運來》劇組開心與戴資穎（左三）合照。（民視提供）《好運來》劇組開心與戴資穎（左三）合照。（民視提供）

此外，戴資穎還特別參訪民視八點檔《好運來》劇組，掀起一陣追星熱潮，曾與她合作過的蘇晏霈獻花迎接，影后謝瓊煖興奮得又蹦又跳，女主角侯怡君直呼：「感覺好不真實」，何豪傑、謝京穎、何蓓蓓則爭相合照，看過大風大浪的資深演員們，瞬間變成小粉絲，可見球后的魅力無法擋。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中