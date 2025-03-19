戴資穎變身廚房菜鳥！切香菇「握拍式」出招 陳美鳳秒變小粉絲

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣羽球天后戴資穎昨現身《美鳳有約》，與時尚天后陳美鳳同台下廚，意外展現廚藝初體驗，陳美鳳興奮迎接小戴，甚至前一晚失眠，特別準備潮牌小娃娃送給她，瞬間化身小粉絲；戴資穎笑說最開心的是她的阿嬤，因為阿嬤是美鳳姐的忠實粉絲，最愛看她的八點檔作品。

戴資穎（中）上陳美鳳（左）節目下廚，右為林姿佑。（民視提供）

節目中，戴資穎與林姿佑一起料理「煨娃娃菜」，當林姿佑要她幫忙切香菇時，她還緊張詢問：「要切多大塊？可以先示範嗎？」笑翻眾人。林姿佑則幽默指導：「切得像網球拍的格子大小就行！」戴資穎用握球拍的方式拿菜刀，一刀刀穩定下切，展現世界級專注力，讓大家驚呼：「果然是金牌選手，高EQ無敵！」

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陳美鳳（右）送戴資穎娃娃。（民視提供）

《好運來》劇組開心與戴資穎（左三）合照。（民視提供）

此外，戴資穎還特別參訪民視八點檔《好運來》劇組，掀起一陣追星熱潮，曾與她合作過的蘇晏霈獻花迎接，影后謝瓊煖興奮得又蹦又跳，女主角侯怡君直呼：「感覺好不真實」，何豪傑、謝京穎、何蓓蓓則爭相合照，看過大風大浪的資深演員們，瞬間變成小粉絲，可見球后的魅力無法擋。

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