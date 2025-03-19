晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《封神第二部》全台4天破600萬登新片冠軍 周華健全家力挺吳興國

〔記者許世穎／台北報導〕華語奇幻史詩《封神第二部：戰火西岐》14日正式在台上映，首週末票房突破台幣533萬元登上全台新片票房冠軍，在台上映4天更突破台幣600萬元，「國民歌王」周華健日前應片中飾演「聞太師」的吳興國之邀，攜妻子與兒子周厚安一同觀影，映後也大讚：「很精采！封神榜的故事有了全新生命！」

周華健（右二）帶著同為演員的兒子周厚安（右一）欣賞《封神第二部：戰火西岐》，力挺好友吳興國（左二）。（鴻聯提供）周華健（右二）帶著同為演員的兒子周厚安（右一）欣賞《封神第二部：戰火西岐》，力挺好友吳興國（左二）。（鴻聯提供）

周華健與吳興國因當代傳奇劇場的代表鉅作《慾望城國》而結緣，兩人結識近二十年，共同為藝術創作努力、互相幫助，周華健不僅攜全家觀看《封神第二部》，映後更驚喜現身，為當代傳奇劇場的傳奇之友活動站台宣傳，對此吳興國也感性發文：「非常感謝華健近二十年的友誼，很高興他喜歡『封神二』！」周華健也表示：「聞仲騎的墨麒麟真的很帥！我要上網找圖去掛在我公司裡！」

吳興國在《封神第二部：戰火西岐》飾演「聞太師」（聞仲）。（鴻聯提供）吳興國在《封神第二部：戰火西岐》飾演「聞太師」（聞仲）。（鴻聯提供）

《封神第二部：戰火西岐》獲全台觀眾的熱情支持與響應，不少觀眾強烈推薦必須直攻IMAX、SCREEN X等特規廳，才能完整享受這部片的震撼特效與視覺饗宴，對此片商也公布IMAX海報加印消息，並且加碼雷射光特殊工藝材質，回饋給所有熱愛《封神第二部》的影迷，封神迷千萬不能錯過這個難得的機會！更多詳情請洽電影《封神三部曲》粉專。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中