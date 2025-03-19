《封神第二部》全台4天破600萬登新片冠軍 周華健全家力挺吳興國

〔記者許世穎／台北報導〕華語奇幻史詩《封神第二部：戰火西岐》14日正式在台上映，首週末票房突破台幣533萬元登上全台新片票房冠軍，在台上映4天更突破台幣600萬元，「國民歌王」周華健日前應片中飾演「聞太師」的吳興國之邀，攜妻子與兒子周厚安一同觀影，映後也大讚：「很精采！封神榜的故事有了全新生命！」

周華健（右二）帶著同為演員的兒子周厚安（右一）欣賞《封神第二部：戰火西岐》，力挺好友吳興國（左二）。（鴻聯提供）

周華健與吳興國因當代傳奇劇場的代表鉅作《慾望城國》而結緣，兩人結識近二十年，共同為藝術創作努力、互相幫助，周華健不僅攜全家觀看《封神第二部》，映後更驚喜現身，為當代傳奇劇場的傳奇之友活動站台宣傳，對此吳興國也感性發文：「非常感謝華健近二十年的友誼，很高興他喜歡『封神二』！」周華健也表示：「聞仲騎的墨麒麟真的很帥！我要上網找圖去掛在我公司裡！」

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吳興國在《封神第二部：戰火西岐》飾演「聞太師」（聞仲）。（鴻聯提供）

《封神第二部：戰火西岐》獲全台觀眾的熱情支持與響應，不少觀眾強烈推薦必須直攻IMAX、SCREEN X等特規廳，才能完整享受這部片的震撼特效與視覺饗宴，對此片商也公布IMAX海報加印消息，並且加碼雷射光特殊工藝材質，回饋給所有熱愛《封神第二部》的影迷，封神迷千萬不能錯過這個難得的機會！更多詳情請洽電影《封神三部曲》粉專。

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